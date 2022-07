Restaurants, cafés, alimentation – Les bonnes adresses de Genève à table Quinze bons plans délivrés aux abonnés à la Newsletter gastronomie en ce mois de juin, à raison de trois par semaine. À vous de goûter, de tester, de nous dire, et de vous abonner à Genève à table, c’est gratuit! Olivier Bot La Tribune de Genève Jérôme Estebe Alain Giroud Fedele Mendicino Luca Di Stefano Irène Languin



Street Beirut. Des tas de petites spécialités libanaises à picorer dans un morceau de pita pincé entre trois doigts. Au Street Beirut, on déguste des mezze, bien-sûr, chauds ou froids. Toujours frais. Dans une ambiance orientale, entre vente à emporter et échanges enjoués en salle comme en cusine ouverte aux yeux de tous. Street Beirut, avenue du Mail, 2. lu-sa 11h30-22h (non stop) ; dim, 11h30-14h30 & 18h-22h.

Luigia. Plus qu'un restaurant, vraiment? Oui, vous pouvez croire le slogan de la maison. On y va bien-sûr pour les pizzas, les pâtes, mais aussi - et c'est moins connu- pour ses cocktails signatures et ses cours de cuisine. Pour le seul mois de juin, les 3, 8, 10, 16, 22 et 25 sont agendés pour apprendre à fabriquer des pâtes fraîches, cuisiner du poisson ou un tiramisu et faire une pizza maison. Comptez 120 francs pour un cours de 2h à partir de 18h. Oui, c'est un peu cher. Mais quand on aime... Luigia Rue Adrien-Lachenal, 24a ou Chemin de la Tourelle 2, lu-ven 12h-14h30, 18h30-22h30, sam-dim 12h-22h, 22h30 ou 23h30 selon le jour et l'établissement.

Pougnier. Un large choix de pains, tresse, cakes et biscuits sans gluten pour les intolérants et malades cœliaques. Boulangerie A. Pougnier Gare Cornavin, John-Grasset, 10, rue Rousseau,2, rue Saint-Victor, 34 à Carouge et Centre commercial de Thônex.



Luigi Guarnaccia, fondateur des restaurants Luigia, Steeve Iuncker-Gomez

Tran Quoc Viet. La cuisine vietnamienne à retrouver sur les marchés. Tran Quoc Viet propose une panoplie de plats savoureux dont les délicieux canard laqué piquant et poulet caramélisé. Le bœuf, lui, se décline croustillant ou pimenté. Quant au tofu de fabrication artisanale, il est mariné à la citronnelle. Ces mets (16 fr.) sont accompagnés de riz ou de nouilles sautés. Tran Quoc Viet, mardis et jeudis à Satigny, mercredis, vendredis et samedis à Meyrin (place du Forum), dimanches sur le marché de Plainpalais. De 8 h à 12 h 30.

Bière Gotan. Cette petite brasserie artisanale à Avully produit des bières originales qui se retrouvent sur les tables d’une vingtaine de restaurants et dans les rayons de Manor. Charlie est fier de son Ankara Red Honey, une ambré au miel d’Avully à la saveur suave et de sa London Brown Ale, une brune à l’amertume élégante rappelant le café. Ventes aussi sur Internet. Bière Gotan, 12 route d’Avully, Avully. Ouvert les vendredis de 16 h à 19 h 30 et les samedis de 10 h à 14 h.

La Cantina Chez Marco. Tout au fond du parking d’Office World au Acacias, découvrons la terrasse et le restaurant fleurant le Texas de la Cantina. Les bikers se retrouvent Chez Marco pour déguster des cordons-bleus, une ribambelle de röstis (22 sortes !), des fondues, des pavés de bœuf, etc. Cet été, profitons des hamburgers à base de bœuf d’Hérens. Choisissez la sauce piquante et régalez-vous de frites croustillantes. La Cantina Chez Marco, 15 rue Eugène-Marziano, Genève. Tél. 022 301 16 51. Fermé samedi midi et dimanche.



Jeab. La plus petite et charmante terrasse de la ville, avec vue sur le cimetière des Rois. Les plus craquantes assiettes thaï de la République, pleines de tact, de couleurs et de saveurs. Et une carte des vins dingue. Jeab, on t’aime. Jeab, 6 bvd St-Georges, fermé sa et di. Tél: 022 328 26 34.

Toasted. Dans un décor brut de chez brut, ce petit resto de Plainpalais propose des “smash” burgers de proximité, au pain d’une gourmandise affolante. A dévorer avec un verre de vin naturel. Toasted, 12 avenue Henri-Dunant. Mar-mer-sam, midi ; je-ve: midi et soir.

Ferdinand. Se siffler un kawa de rêve ou grignoter une pâtisserie top au Bourg-de-Four? C’est possible, et accessible, chez Ferdinand, le coffee shop qui amène enfin une dose de cool à la Vieille Ville. Ferdinand, 19 Place du Bourg de Four, ouvert tlj jusqu’à 19h.



La viande rassie de Debarre et Decré, un régal. TDG

Mi food mi raisin. Moitié cave, moitié bistrot, cet établissement de poche se niche à deux pas de la remuante rue Blanvalet, aux Eaux-Vives. Pour l’apéro, on y déguste de réjouissantes topettes nature accompagnées de planchettes, mais on se tape également sérieusement la cloche grâce à un tournus de chefs invités par les patrons. Mi food mi raisin. 4, chemin Neuf. Ouvert du mardi au samedi de 14h à 23h. Tél. 022 700 58 70.

Boucherie Debarre et Decré. Voilà un spot apprécié des carnivores option exigeants. Gérard Debarre propose à la Halle de Rive de la bidoche rare et maturée. Vous y trouverez notamment un grand choix de races bovines patiemment affinées qui feront un effet bœuf sur votre barbecue. Debarre et Decré. Halle de Rive, 29, bd Helvétique, lu-ve 7h30-19h, sa 6h-16h.

Café de la Plage. Il n’y a pas que de l’opéra au Grand Théâtre. Il y a aussi à boire et à manger. Et du sacré bon manger, mitonné par le chef d’origine milanaise Jacopo Romagnoli, qui excelle notamment dans l’art du vitello tonnato et sait faire rigoler n’importe quel légume. Jolie terrasse en prime. Café de la Plage. Bd du Théâtre 11. Du lundi au vendredi de 12h00 à 15h00 et de 18h00 à 23h00 (cuisine ouverte de 19h à 21h30). Tél. 022 322 54 00.

La boucherie des Mattines. Depuis qu'elle a ouvert ses portes aux particuliers, on se passe le mot dans la campagne genevoise. À Perly, la boucherie des Mattines adossée aux établissements Fournier - la volaille y est certifiée IP Suisse - est l'un de ces lieux sans artifice. Du choix, des professionnels bavards et jamais avares de conseils derrière le présentoir. L'heure est aux grillades? Opter pour la saucisse au chorizo et celle au fenouil. Boucherie des Mattines, Chemin des Mattines 20, 1258 Perly-Certoux. Ma-Ve 10h-18h30, Samedi 8h30 - 16h.

Gelato Mania, parfum bergamote. Cette glace, on ne l'a goûtée qu'une seule fois ce printemps. Quand on est retourné au Bourg-de-Four, le parfum avait disparu de l'offre. «Désolé, on a plus de bergamote», s'est-on entendu dire alors qu'on en redemandait. L'agrume de Calabre est un défi dans l'alimentation tant il est ardu de le maîtriser. Cette glace artisanale était parvenue à équilibrer l'amertume de son écorce, sucrée comme il se doit. Pourvu qu'elle ne soit pas qu'un souvenir. Gelato Mania, Place du Bourg-de-Four 2, 1204 Genève. www.gelato-mania.ch

Café Utopia, Saint-Jean. Une arcade d'angle lumineuse, une imposante machine La Marzocco: à Saint-Jean, le café Utopia contribue à animer un bout de ville pas franchement généreux en matière de cafés et restaurants. Parmi ces nouvelles adresses donnant un nouveau visage au quartier, Utopia traite la matière première avec l'attention qu'elle mérite, de la sélection du café, en passant par la torréfaction «maison» à Gland, jusqu'à l'extraction. Un accueil cosy pour le p'tit déj. Utopia Coffee Shop, Rue de saint jean 58. Lun-ven 07h - 18h, Sa et dim 9h - 18h. www.utopiacoffee.ch



Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.