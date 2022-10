Livraison de septembre – Les bonnes adresses de Genève à table Comme chaque mois, l’équipe de la Newsletter gratuite Genève à table vous indique ses bon plans culinaires et viniques à Genève Olivier Bot

C'est la figue l'important. Sous nos latitudes, aimer les figues fraîches, c'est souvent renoncer. Ce fruit, très délicat à transporter, se révèle exquis et sucré lorsqu'il est cueilli et mangé à l'ombre de l'arbre planté sous des latitudes plus douces que les nôtres. En Suisse, les grandes surfaces proposent souvent des figues ramassées trop tôt, histoire de supporter le voyage dans des camions réfrigérés. Sur les marchés genevois, la qualité est davantage au rendez-vous. On trouve actuellement des figues du sud de la France et d'Italie qui font plutôt bonne figure. Voici deux recettes sur le pouce sachant que vous ne retrouverez pas la sucrosité de la figue dégustée cet été sous le cagnard méditerranéen: pelez trois fruits, allez vous faire débiter trois fines tranches de jambon San Daniele ou de Pata Negra. Et voilà le travail. La figue se marie aussi à merveille avec le fromage de chèvre plutôt frais. Si vous voulez réveiller les convives faites, y pleuvoir quelques gouttes d'un excellent vinaigre balsamique.

La semaine dernière au marché, le demi-kilo en provenance de Provence était vendu 7,80 fr. Chez Christian Dupraz, mardi, vendredi à Plainpalais et mercredi à Rive, elles sont disponibles cette semaine à 15 francs le kilo.





Huiles et vinaigres de concours. À Carouge, Koros , une épicerie qui fleure bon l’huile d’olive grecque, propose depuis deux ans aux particuliers des produits gastronomiques de grande qualité. Mais l’histoire de cette jolie échoppe remonte à 2007, à la naissance de l’entreprise genevoise Koronekes. Une société qui vend des produits gastronomiques aux restaurateurs de la place. À Carouge, le particulier peut acheter aussi bien des vinaigres de Modène (28 fr. les 250 ml), que des couteaux et thés japonais en passant par des salaisons espagnoles, du jus de yuzu (15.50 fr les 100 ml) et bien sûr de l’huile d’olive de Crète produite par la belle-famille du patron (19 fr. la bouteille de demi-litre). Autant de produits de niche disponibles sur le site Koros.ch.

Koros. Rue Saint-Victor 7, 1227 Carouge. lu et ma: fermé. me 11h–18h. je 11h–18h. ve 11h–18h. sa 10h–17h.

Sabi. Voilà la nouvelle adresse carougeoise dont toute la Genève gourmande cause. Emmené par le duo Florian Soler, en salle, et Antoine Nouais, aux fourneaux, le restaurant Sabi a ouvert ses portes fin juillet à la rue Jacques Dalphin. Carte des mets courte et ultrafutée, cuisine aussi créative que maîtrisée attachée aux produits de saison et parsemée d’influences asiatiques, remarquable sélection de vins nature, agréable terrasse au cœur de la cité sarde: Sabi a tout pour ravir le cœur des bistronomes.

Sabi, 31, rue Jacques Dalphin. Ouvert ma-ven, 12h-14h, 19h-22h, sam 19h-22h. Tél. 078 252 02 03. Instagram : @sabi_restaurant



Cave Pépin. L’élégante échoppe d’Héloïse Pépin et Xavier Deblock se niche dans la zone industrielle de Plan-les-Ouates. Le couple défend les jus sincères et vivants ouvragés par des vignerons travaillant dans le respect du sol et du végétal, sans concession à la chimie. Vous dénicherez ainsi chez Pépin des pépites de vins naturels venu de Suisse, de France, d’Espagne et d’Italie.

Cave Pépin, 15 ch. Du Pré Fleuri, 1228 Plan-les-Ouates. Ma-me sur rendez-vous, je-ve 14h-18h,

sa 9h30-16h.



Le Nid . Installée au centre de l’écoquartier de la Jonction, cette épicerie coopérative propose des produits bios, locaux et en vrac. Visant à soutenir le développement d’une agriculture de proximité et durable tout en favorisant la mixité sociale, les échanges et le lien, le Nid se base sur la collaboration de tous ses membres pour fonctionner. Des fruits et légumes au pain, de la viande aux soins cosmétiques en passant par les épices et les céréales, toutes les denrées y font leur nid.

Le Nid, 5 ch. du 23 Août. Lu-ven de 12h à 20h, sam de 9h30 à 18h. Tél.022 570 09 70.

La Belle Célignote . On craque devant l’immensité du lac en s’installant sur la terrasse de La Célignote, la buvette installée sur le débarcadère longeant la plage de Céligny. On y déguste à l’heure des repas des planchettes apéro (saucisson de Céligny, tomme de Tannay et gruyère), de délicieux tartares (saumon ou bœuf et même bœuf-saumon), l’incontournable duo tomates-mozzarella di buffala! et une ribambelle de hot dogs. On adore le chileno, version farcie aussi de guacamole et de tomates.

La Célignote, Plage de Céligny, 1298 Céligny, tel 079 594 20 99, info@celignote.ch, ouvert 7/7 par beau temps, 10h - 22h30. Cuisine 12h -14h / 18h30 - 21h.



Domaine des Vignolles . Au Domaine des Vignolles, les écuries de la ferme, datant du XVIIIe siècle, ont été réaménagées en caveau vous accueillir les visiteurs venus déguster les crus et les spécialités du domaine. Un magasin a aussi été installé où on peut acheter bœuf (race limousine), farines moulues à l’ancienne, fruits, légumes de saison, volaille, confitures, jus de pomme et de raisin, pâtes bio en vrac, huiles, vinaigre, œufs, produits laitiers, miel, arrangements floraux et vins de la Cave de Genève.

Domaine des Vignolles, 6 route de Champvigny, Satigny. Ouvert le samedi de 8 h 30 à 12 h ou sur rendez-vous (appeler Florence au 079 345 85 79).

Les biquettes du Salève. Cela fait une petite dizaine d'années que Mathieu Gave et Alice Lorenzetti cajolent leurs jolies chèvres au Sappey, là-haut sur le Salève. Le week-end, le couple descend à Genève vendre ses fromages sur les marchés genevois. Exquis, les fromages. Amis du crottin frais, hâtez-vous.

Les chèvres du Salève, marchés de Rive et de Carouge, samedis 8-13h.



Les Pouilles sur assiette. Ouvert il y a peu à Plainpalais, le petit Covone nous régale d'une cuisine 100% apulienne pleine de bon sens, de saveurs et de simplicité: parmigiana, polpettes, pizzas, pasta... Généreux et authentique.

Le Covone. Rue Dizerens 5 ; tél. 022 700 43 43. Lundi-vendredi, midi et soir. Samedi, le soir seulement.

Uchitomi. La cuisine japonaise est une des plus diététiques et saines au monde. Dans un des passages du centre-ville, l'épicerie Uchitomi propose le plus grand choix de produits japonais du canton. Il propose aussi des plats chauds et froids à l'emporter.

Uchitomi, 42 rue du Rhône, lu-ve 10h-19h, sa 10h-18h. Fermé le dimanche.



enFaim. Outre ses Houmous bowls, ses wraps et ses salades, enFaim propose chaque jour des jus de fruits et de légumes, ainsi que des soupes chaudes avec des produits locaux du marché. Pour se réchauffer cet automne et profiter de la saison des courges, butternut et autres cucurbitacées. À noter, on y trouve aussi des cakes et cookies sans gluten.

enFaim. 4 chemin neuf aux Eaux-Vives, lu-ve 7h30-15h30.

Rédacteur en chef adjoint depuis 2017, chef de la rubrique Monde entre 2011 et 2017. Prix Varennes. Auteur de «Chercher et enquêter avec internet» aux Presses universitaires de Grenoble. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.