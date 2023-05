Des restaurants, des épiceries, des boulangeries, des cafés – Les bonnes adresses de Genève à table Comme chaque mois, l’équipe de la newsletter gratuite Genève à table vous indique ses bons plans pour aller boire un café, s’asseoir à table, acheter de la volaille, des épices, des pâtisseries, du pain ou du fromage… Luca Di Stefano Jérôme Estebe Irène Languin Fedele Mendicino Olivier Bot

Maud Servier et Léonard Thonney ont créé un restaurant 100% végane, le Café Mutin. TDG

Le miel des Saillet ou les vertus de la lenteur. Du miel, de l’hydromel, du baume à lèvres et des mélanges aux huiles essentielles. Kathelijne et Benoît Saillet, apiculteurs amateurs depuis 2014, ont nommé leur entreprise Les larmes du soleil. Le couple, vivant à Meinier, propose des produits de grande qualité, issus d’une apiculture «locale, respectueuse de l’abeille, de l’homme et de la terre».

Les miels de printemps et d’été sont vendus 12 francs le pot de 250 grammes. Ce prix, plutôt élevé sur le marché de la vente directe, vient notamment du fait «que l’on garde 20 à 25% de notre récolte de miel que l’on redonne aux ruches, qui en ont besoin à l’automne. Ceci afin d’éviter le nourrissement des ruches avec du sucre, matière très industrielle qui n’a rien à voir avec un bon miel, assure Benoît Saillet. Les abeilles nous le rendent bien.»

La grande spécialité des Saillet, c’est «le miel pressé extrait à l’ancienne, à savoir non pas centrifugé à la machine mais pressé avec une presse à main. La douceur et la lenteur de cette extraction évitent toute évaporation des principes aromatiques volatils. Une part plus importante de pollen est présente, ce qui engendre une autre forme de cristallisation.

Cela nous permet d’obtenir un miel bien plus complet et énergiquement beaucoup plus noble.» Le couple précise qu’avec un extracteur centrifuge, «on extrait environ 300 kg de miel sur une journée, contre 20 kg avec une presse! La lenteur est une très belle vertu de nos jours, du moins on y croit!»

Tintin gastronome à la rue des Bains. De l’extérieur, le restaurant Mama Li, à la rue des Bains, ressemble, pour les férus de Tintin, à une de ces mystérieuses enseignes chinoises du «Lotus Bleu». Mais ici pas question de fumer de l’opium: il s’agit en fait d’un restaurant temporaire qui a ouvert ses portes fin janvier et qui les fermera le 7 avril. L’établissement ouvre uniquement le soir.

Pourquoi Mama Li? Une responsable nous explique qu’il s’agit du pseudonyme «de notre cheffe, Tianyi Li. D’origine chinoise, elle a passé son enfance au pays à apprendre les recettes traditionnelles de sa maman, qui faisait tout maison. C’est avec passion qu’elle passe ses journées à préparer notamment la pâte à raviolis (Xiao Longbaos). Les cocktails sont préparés par le mixologiste Jeremy Saady et complètent parfaitement les saveurs de Mama Li.

Au Blé Noir, on ne badine pas avec la crêpe

Au restaurant-crêperie Blé Noir, à Carouge. IRINA POPA

En France, il n’existe pas une ville sans crêperie. En Suisse, ces établissements sont bien plus rares. À Carouge, Le Blé Noir ne badine pas avec la crêpe. Une crêpe de haute qualité. Le savoir-faire et les farines sont bretons. Mais le beurre salé et le gruyère proviennent d’un alpage de Semsales (FR), le jambon du Château de Jussy, le lard de Begnins (VD). Quant au chocolat Orfève, il est produit à Satigny.

Le buffet pour les bons élèves. Si à l’heure du repas de midi ou du petit-déjeuner, il vous semble nécessaire de consommer végétarien, du fait maison et des produits locaux, foncez au boulevard Carl-Vogt (et cherchez derrière la bâche de chantier qui dissimule l’enseigne temporairement). Là, le buffet Tonic collectionne les bons points du gourmand consciencieux. Salades variées, protéines végétales, quiches et spécialités goûteuses garnissent le buffet. On paie au poids: les prix sont raisonnables. Et le personnel est même sympathique.

Colette vous étreint dans ses bras réconfortants. Après le buffet végétarien, on remonte le boulevard pour une halte chez Colette. Ce tea-room ouvert en novembre par Célia Egli à la rue Patru propose des tartes du moment, des plats du jour à 15 francs (soupes, salades, tartes), des brunchs le week-end et même une carte des vins exclusivement locale et pertinente. Si l’entrepreneuse diplômée de l’École hôtelière de Lausanne a choisi Colette, c’est en hommage à sa grand-mère. De son tea-room se dégage une atmosphère florale et bienveillante.

Les nouilles d’Yvonne. C’est une arcade plainpalaisienne à l’écart des pavés courus, avec deux gentils tauliers masculins et un nom d’enseigne au féminin. Au Yvonne’s Noodles, Gaël et Thibault déroulent une carte de street food atypique et babélique, avec des gros bols de nouilles à l’asiatique, des pita wraps originaux et bien garnis, des salades colorées autant que parfumées. Cadre bricolé charmant et ambiance bonne franquette. Prévoir un gros pull quand souffle la bise dehors.

A-Nam miam miam. Un petit restaurant thaïlandais de quartier qui ne paie pas de mine. On n’est pas au Grand Siam Palace. Il y a un chien qui ronfle dans un coin. Des boiseries exotiques lustrées. Une serveuse au français timide. Mais le plat du jour, sans chichi ni façons, coûte 19 francs. Et il est savoureux autant que généreux. Notre poulet au curry jaune picotait délicieusement. Bon plan lunch, merci!

Café Mutin. Son nom charmant annonce la couleur: au Café Mutin, le cadre est décontracté, l’accueil chaleureux et les assiettes espiègles. Dans leur jolie arcade nichée à deux pas de la Maternité, Maud et Léo proposent une cuisine imaginative 100% végétale privilégiant des produits bios et locaux – les seuls animaux qu’on y croise ornent le papier peint. À la carte, qui change au gré du marché, keftas de lentilles corail, fleurettes de chou-fleur panées au panko, burger végane, et kombuchas, par exemple. Plusieurs options de plats sans gluten et brunch le dimanche.

Vins publics et Espace-terroir. Dans cette petite épicerie, il y a deux magasins pour le prix d’un. L’équipe maraîchère d’Espace-terroir y vend ses fruits et légumes bios, mais aussi une sélection de produits laitiers, pains, épices, tartinades, moutardes, confitures, farines et céréales. Un coin de la boutique se voit réservé aux Vins publics, enseigne offrant un choix de jus majoritairement genevois et biologiques, et, pour certains, biodynamiques et naturels.

La "bottega" de Casa Mozzarella. On connaît les fromages de Casa Mozzarella, dont l’idée géniale a été de produire des recettes traditionnelles du sud de l’Italie exclusivement à base de lait genevois. Après plus d’une décennie de succès à pâte filante, l’arcade de la rue Dizerens (Plainpalais) est devenue «une bottega», quelques tables placées au cœur d’une épicerie fine. La mozzarella? Elle se trouve dans une focaccia fondante convertie en «panino», dans un plat de lasagne ou de parmiggiana.

La Boulangerie d’Onex. C’est un lieu qui semble n’avoir jamais changé. Et pourvu qu’il reste dans son jus. Sur la route de Chancy, à la hauteur du village, les effluves de pain grillé mènent à la boulangerie d’Onex. À l’intérieur, une tartelette aux pignons de pin rehaussée par une fine couche de confiture de framboise se distingue parmi le vaste choix. Attention, le mode de paiement est aussi vintage: cash only.

Une Paire gourmande. Voilà une petite enseigne sympa en diable, moitié friperie, moitié bistrot, au décor bricolé et à l’ambiance familiale, cachée dans un recoin des Eaux-Vives. À La Paire, on grignote sur le pouce, on lunche joliment, on chine des tee-shirts vintage, on apérote aussi. Le dimanche, le brunch est jovial: une grosse tartine salée bien ouvragée, une chouette brioche à la crème de matcha, un kawa ou un thé et un jus de fruits. Le tout pour 35 petits francs. Et tous les six mois, les patronnes vendent toute la vaisselle et le mobilier. Rigolo, non?

50 nuances de thé. Dans un coin de la Terrassière qui ressemble à un oasis villageois dans le tumulte urbain, Caiyun Song a ouvert, en juin dernier, une charmante arcade dédiée au thé. La jeune femme nous chante là sur tous les tons, liquides et solides, sucrés ou salés, les louanges de sa plante préférée. Ravioles, burgers variés autant que fignolés, salades, desserts, cocktails: tout est fait maison, pensé, équilibré, sain, soigné, parfumé. On en sort enchan-thé.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.