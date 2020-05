Les bonnes adresses de «Genève à table»

ADRESSE L'Auberge du Grand Donzel

Une salle spacieuse bordée de baies vitrées, une imposante terrasse, un large espace de jeu pour les enfants, l’Auberge du Grand Donzel, à Vessy, se trouve au cœur d’un centre sportif. Un lieu qui n’est traditionnellement pas consacré à la cuisine gastronomique. Pourtant, depuis quelques années, le chef, Gilbert Renaut, a donné à l’établissement une note d’excellence culinaire qui se confirme à l’heure du déconfinement. Aucun souci pour espacer les tables et garantir la sécurité des convives.

Tartare de légumes crus aux crevettes marinées

La première émotion du repas fut provoquée par un tartare de légumes crus. Étonnant, non? Et pourtant, dès l’attaque du plat, les regards s’illuminent. Gilbert nous a dévoilé sa recette. Il taille en brunoise très fine (bon courage, car cela n’est pas facile) du céleri branche et pomme, des carottes et des tomates séchées. Il mélange soigneusement ces éléments en les liant avec une mayonnaise très légère, tomatée et agrémentée de coriandre fraîche hachée. Il surmonte ce tartare de crevettes sauvages argentines, cuites à la vapeur puis marinées dans l’huile d’olive et du jus de citron vert. Magique!

Le chef traite de façon identique un carpaccio de saumon. Le poisson se gorge, ici, d’un mélange d’huiles d’olive et d’argan, de gingembre confit, de wasabi et d’échalote. Il se déguste simplement sur des tranches de pain de campagne grillé en croquant de grandes virgules d’oignon rouge. Quel plaisir! Restons sur les produits de la mer pour attaquer cette aile de raie rôtie au beurre noisette. Elle se pare de câpres, bien évidemment. Entourée de dés de légumes printaniers sautés (navet, carotte, petits pois, courgette), elle est surtout escortée d’une mousseline de pommes de terre digne d’un étoilé. Entendez qu’elle s’est largement enrichie de beurre et de crème. «Mais pas d’huile d’olive», précise Gilbert Renaut.

Risotto aux asperges vertes et morilles

Les végétariens seront ravis de plonger leur nez dans un risotto savoureux aux asperges vertes, morilles et vieux gruyère. À base de carnaroli, il reste coulant, comme il se doit, et les grains résistent juste un peu sous la dent. Un souhait? Un petit supplément de fromage râpé servi à part… Le couronnement, à l’heure des douceurs, fut consacré à un cheesecake bâti sur une couche de spéculoos. Le chef crée une texture légère comme une plume, presque évanescente. Et l’accompagne d’un sorbet citron et de quelques touches de coulis de fraise. Il y avait aussi, sur l’assiette, trois ou quatre pop-corn. Ils s’étaient égarés? A.G.

Carte des vins favorisant le vignoble genevois. Note du pain 4/5. Service sympathique.