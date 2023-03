Des restaurants, des épiceries, des boulangeries – Les bonnes adresses de Genève à table Comme chaque mois, l’équipe de la newsletter gratuite Genève à table vous indique ses bons plans pour aller boire un café, s’asseoir à table, acheter de la volaille, des épices, des pâtisseries, du pain ou du fromage… Irène Languin Jérôme Estebe Alain Giroud Luca Di Stefano Olivier Bot Fedele Mendicino

Du local, végétarien voire végane, c’est Tonic.

Le buffet pour les bons élèves. Si à l’heure du repas de midi ou du petit-déjeuner, il vous semble nécessaire de consommer végétarien, du fait maison et des produits locaux, foncez au Boulevard Carl-Vogt (et cherchez derrière la bâche de chantier qui dissimule l’enseigne temporairement). Là, le buffet Tonic collectionne les bons points du gourmand consciencieux. Salades variées, protéines végétales, quiches et spécialités goûteuses garnissent le buffet. On paie au poids: les prix sont raisonnables. Et le personnel est même sympathique.



Tonic Restaurant, Boulevard Carl-Vogt 30, lu-ve de 6 h 30 à 14 h 15 (fermé le soir). www.tonic-restaurant.ch





Colette vous étreint dans ses bras réconfortants. Après le buffet végétarien, on remonte le boulevard pour une halte chez Colette. Ce tea-room ouvert en novembre par Célia Egli à la rue Patru propose des tartes du moment, des plats du jour à 15 fr. (soupes, salades, tartes), des brunchs le week-end et même une carte des vins exclusivement locale et pertinente. Si l’entrepreneuse diplômée de l’École hôtelière de Lausanne a choisi Colette, c’est en hommage à sa grand-mère. De son tea-room se dégage une atmosphère florale et bienveillante.



Colette tea-room, rue Patru 6, lu-sa 8 h - 18 h, dim. 10 h-15 (il est conseillé de réserver pour le brunch). Tél.: 022 311 77 77, www.colette-tearoom.ch.

Naan and grill . Des bornes comme au McDo pour effectuer sa commande, mais des mets qui n’ont rien en commun avec le fast-food. Naan and Grill propose des spécialités indiennes en plat à l’emporter aux proportions généreuses. Leurs naans au fromage parmi douze variétés, sont fourrés à souhait d’une crème de gruyère onctueuse. Et l’enseigne propose aussi six Naanwichs à 12 francs et des plats à 18 fr. 90. Le butter chicken est particulièrement délicieux! Et pour ceux qui n’aiment pas le poulet tandoori ou le lamb korma, il y a aussi quelques spécialités Tex Mex.



Naanandgrill, Boulevard Carl-Vogt, 47, lu-ve 11 h 30-14 h 30, sa-di 18 h-22 h.





Pâtisseries d’ailleurs. La mode est aux pâtisseries étrangères à Genève. Citons le cronut, un hybride de donut et de croissant créé par le Français Dominique Ansel à New-York, en vente à la boulangerie-pâtisserie David Bourdenet à Genève et le semlor suédois, brioches à la cardamome fourrées à la crème d’amande amère et surmontées d’une légère crème chantilly en vitrine de la boulangerie-pâtisserie-confiserie Dubois. Pour les gourmands!



Boulangerie-Pâtisserie David Bourdenet, Rue du Cendrier 15, Genève.

Boulangerie-Pâtisserie Dubois, Boulevard Carl-Vogt 49, Genève.



Fromagerie Bouchet. À une demi-heure de Genève, à Beaumont en France voisine, se trouve une petite boutique de fromage sur la zone industrielle du village. C’est le site du fromager affineur Bouchet qui vient de décrocher un des 35 Prix d’Excellence nationaux du Salon de l’agriculture à Paris pour son Reblochon fruitier. On vous conseille aussi leur Meule du Salève et leur palette de moelleux des Alpes, dont un à la truffe.



Fromagerie Bouchet, Route D 18 – ZA Juge Guérin

74160 Beaumont, tél: 04 50 04 58 06. lu-ve 8 h-12 h, 13 h-19 h. sa 8 h 30-12 h 30-14 h-18 h 30.

Artemisia, lunch de rêve. Des murs pleins de bocaux. Des fleurs. Quelques tables en bois. Une ambiance cosy en diable. Nous voilà à Artemisia, drôle de bistrot de l’écoquartier de la Jonction. Au piano, Eugen Ulko concocte des assiettes aussi gourmandes que malignes. Avalé récemment, un burger joufflu, maison de A à Z, qui nous a fait forte impression.



Artemisia, le bistrot. Chemin du 23-Août, 7. Lu-ve: midi et soir, 022 362 77 77.





La poitrine de Bulla. Sous la Halle de Rive, la Boucherie Bulla dégaine depuis des années une poitrine de porc salée, longuement rôtie puis caramélisée au miel et aux épices. Épatant. Le lard croustille dehors et fond dedans, exhalant un parfum entêtant. On s’en fait trancher un bout pour l’apéro et on en couine de joie.



Organy. Ce magasin d’alimentation de la Terrassière proposant des produits de grande qualité. Du pain frais au levain naturel de Sawerdo, des fromages d’alpage du Sapalet, des légumes provenant majoritairement des maraîchers de la région, des compotes et des jus de fruits maison, et des produits cuisinés à Genève.



Organy, 15 rue de la Terrassière, Genève. Ouvert tous les jours sauf le dimanche.



Le P’tit Valaisan. Installé à Grimisuat, ce producteur de salaisons valaisannes est présent en permanence sur les marchés genevois avec des viandes séchées de qualité, du jambon cru, du lard séché et une panoplie de saucisses de porc (piment, ail, poivre, herbes, noisettes, noix, pistache) mais aussi de bœuf d’Hérens, de cerf, sangler ou chevreuil.



Le P’tit Valaisan sur les marchés genevois, à Carouge les jeudis et samedis, à

Champel les jeudis, à Meyrin les vendredis et à Plainpalais les dimanches.

Blé Noir. En ce jeudi de la Chandeleur, les crêpes s’imposent avec évidence. Mais pas n’importe lesquelles: celles que la Bretonne Cécilia Flatres ourdit à l’enseigne de Blé Noir, à Carouge. Installée depuis avril 2022 dans l’ancienne Auberge du Cheval Blanc, celle qui est aussi la compagne du chef hyperactif Benjamin Luzuy mitonne de savoureuses galettes à base de farines bios venues du Finistère, qu’elle garnit de produits locaux et ultrasourcés. La carte propose, aux côtés des classiques, des déclinaisons plus insolites. Comme cette crêpe Katz créée pour la Chandeleur avec potimarron rôti, stracciatella et noisettes du Piémont torréfiées.



Crêperie Blé Noir, place de l’Octroi à Carouge. Ma-ve 12 h-14 h 30 et 18 h-22 h 30, sa-di 12 h-23 h. 022 820 29 29.



Levain.ch Trouver un bon pain à Genève s’avère parfois chose ardue. Heureusement, il y a levain.ch. Fondée en 2018 par Jérôme Saugy, cette boulangerie atypique ne possède pas de boutique mais fonctionne selon un système d’abonnement: 65 fr. pour un pain hebdomadaire durant six semaines, livré à vélo. Dans son fournil traditionnel niché au cœur des Eaux-Vives, Jérôme pétrit à la main de belles miches artisanales confectionnées avec des farines bios de la région. Levés lentement et cuits à chaleur tombante, ces pains offrent une mie moelleuse, ce petit goût sur typique des levains naturels ainsi qu’une croûte exquisément craquante.



levain.ch, jerome@levain.ch, 079 815 30 14.

