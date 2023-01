Tout beau et tout bobo. C’est tout beau, très bobo, bio et flambant neuf. The Barista Lab vient d’ouvrir ses portes cet automne sur la place De-Grenus. Un joli bistrot proposant des plats végétariens, véganes, sans gluten ainsi que des cafés éthiques et respectueux de l’environnement. Le lieu, comme le premier ouvert en 2020 à la Jonction, se veut écolo jusqu’au fin fond de la tasse grâce à l’incroyable huskee. Les tasses sont en effet fabriquées avec ce husk, autrement dit les coques du café. Une technique qui permet de recycler les tonnes de déchets organiques produits par les grains au stade de la mouture. The Barista Lab offre un autre avantage : il n’accueille pas avec un fusil à pompe les familles arrivant en poussette. Une rareté à Genève… L’établissement, qui se vante d’être «kids friendly», propose un coin livres et des jeux pour permettre aux parents las et dépassés de récupérer, un café à la main, des trop longues nuits sans sommeil. À bon entendeur.