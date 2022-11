L’épicerie/Restaurant Mizzica, à la rue du Pont Neuf, une de nos bonnes adresses du mois. PIERRE ABENSUR

Carouge vue sur mer Un désir soudain d’huîtres pour se réchauffer des premiers frimas de l’automne? Cap sur une adresse phare de Carouge: la poissonnerie Pesca Rouge. Envie d’en déguster une demi-douzaine arrosée d’un coup de blanc ou alors d’en emporter à la maison pour épater la galerie? Tout est possible. Pressés, nous avons opté pour le premier plan: trois huîtres d’Adrien Legris. Des bestioles élevées en pleine mer dans les flots tourmentés du Finistère nord. Charnues et iodées à souhait, elles vous emportent au large direction les côtes du Nirvana gastronomique. Prix de la croisière: 27 francs la douzaine (à emporter). Les trois autres, appelées Perles noires, sont au contraire très douces et révèlent un goût prononcé de noisettes. Élevées dans la baie de Morlaix, elles sont affinées durant un an dans la rivière Belon au sud de Brest. Des huîtres du tonnerre. Plus chères que les premières, elles vous coûteront 42 francs la douzaine. Vous n’êtes pas fan d’huîtres? Pas grave, la maison propose d’autres fruits de mers, coquillages et crustacés. Qui comme nous déplorent la perte de l’été…