Hockey sur glace – Les billets pour l’acte VII sont partis en moins de deux minutes! La vente des sésames pour la «finalissima» entre GE Servette et Bienne a fait un véritable carton et beaucoup de déçus. Ruben Steiger

La patinoire des Vernets sera pleine jeudi soir, pour la «finalissima» entre GE Servette et Bienne. Bastien Gallay

Une minute et trente secondes. C’est le temps qu’il a fallu à GE Servette pour vendre tous les billets pour le match décisif de la finale des play-off entre les Aigles et le HC Bienne. Ouverte à 10 heures précises, la billetterie du club a été littéralement prise d’assaut. La patinoire des Vernets affichera logiquement à guichets fermés.

La ponctualité et la réactivité ne suffisaient pas ce mercredi matin. Il fallait également avoir une grande part de chance. Les précieux sésames sont partis comme des petits pains et cela a engendré énormément de déception. Nombreux sont les supporters à ne pas avoir réussi à se procurer l’entrée pour le match le plus attendu de la saison. Pourtant, le club avait pris des dispositions en limitant le nombre de billets à quatre par personne.

Des reventes de billets pourraient avoir lieu jeudi devant l’entrée des Vernets. Bastien Gallay

Ruben Steiger est journaliste stagiaire à l'agence Sport-Center depuis septembre 2021. Il y couvre principalement le hockey sur glace. Auparavant, il a obtenu un master HES en Business Administration. Plus d'infos @SteigerRuben

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.