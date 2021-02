Transports publics – Les billets dégriffés gagnent du terrain Monsieur Prix et les associations de consommateurs réclament des tarifs réduits pour les trajets plus courts depuis des années. La résistance des communautés tarifaires, Mobilis en particulier, fond peu à peu. Lucie Monnat

Avec un billet dégriffé, le trajet Genève-Aigle coûte moins cher que Nyon-Aigle. Getty Images/iStockphoto

Si vous prenez un train depuis Aigle pour Nyon, le billet vous coûtera 13 fr. 90 (avec demi-tarif). Voici une astuce pour réduire le prix: prenez un billet dépassant votre destination, jusqu’à Genève. Si vous n’êtes pas contraints par un horaire précis, des billets dégriffés vous permettront de trouver des billets à 12 francs, voire moins: en temps «normaux», l’offre en billets dégriffés est plus généreuse et peut aller jusqu’à 70% de réduction. Mais le trafic réduit dû aux restrictions sanitaires rend les offres plus rares.

Il n’empêche que vous payerez moins si vous allez plus loin, et que cette astuce se vérifie pour bon nombre de destinations. À l’encontre du bon sens? L’explication se trouve dans la structure tarifaire des transports publics, véritable jungle d’une grande complexité.