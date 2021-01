Covid-19 – «Les bibliothèques ne sont pas fermées»

Il est toujours possible d’emprunter des documents et les bibliothécaires sont présents pour les aides à la recherche. Laurence Bézaguet

Photo d’illustration Pascal Frautschi / Archives

«On entend ou on lit trop souvent à tort que les bibliothèques sont fermées, mais cela n’est absolument pas le cas», réagit Marie Monnerat, présidente de l’Association genevoise des bibliothécaires et des professionnels diplômés en information documentaire (AGBD).

La spécialiste nous a sollicités pour corriger le tir. «Dans le pire des cas, les salles de lecture et le libre accès aux documents sont fermés, mais il est toujours possible d’emprunter des documents et les bibliothécaires sont présents pour les aides à la recherche.» Souhaitant clarifier la situation «semblable dans toute la Suisse romande», Marie Monnerat indique que «les bibliothèques scolaires et universitaires sont ouvertes à l’usage des étudiants, du corps enseignant et du corps professoral». Un plan de protection a été validé par le médecin cantonal à la fin de l’année dernière.

Protection garantie

Concernant les bibliothèques municipales, le public peut emprunter du matériel, mais il ne peut pas rester sur place. Une bonne nouvelle alors que l’épidémie incite à lire, la fréquentation des librairies en atteste. Modification toutefois à relever: la bibliothèque de la Cité est fermée le dimanche. «Avec le Covid-19, nous devons effectuer de constantes remises aux normes. Résultat: nous recevons beaucoup d’appels d’usagers et même de collègues qui s’interrogent sur les possibilités en cours», constate la présidente de l’AGBD.

Par mesure de sécurité, elle encourage la population à téléphoner à la bibliothèque de son choix avant de s’y rendre, car «nous n’avons pas les ressources pour proposer une centrale d’information».

Relevons enfin que certains ont peur d’être contaminés. Qu’ils se rassurent, conclut la spécialiste: «La protection est garantie, les livres étant tous désinfectés à leur retour, selon ce qui est préconisé dans le plan de protection.»