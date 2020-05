Genève – Les bibliothèques municipales rouvrent partiellement leurs portes Jusqu’au 9 juin, seul l’accès aux espaces d’emprunt et de retour y sera autorisé. Le prêt est limité à 5 documents par personne. Andrea Machalova

Image d’illustration. Chantal Dervey

Après plus de deux mois de fermeture, les sept bibliothèques municipales rouvrent partiellement leurs portes ce mardi. Jusqu’au 9 juin, seul un accès aux espaces d’emprunt et de retour y est autorisé. Les utilisateurs sont d’ailleurs priés de s’y rendre non accompagnés afin de limiter le nombre de personnes à l’intérieur. Si, après cette date, on pourra à nouveau accéder librement aux collections, il sera toujours interdit de s’y installer pour travailler ou accéder aux ordinateurs présents sur place. Quant aux prêts, ceux-ci sont limités à 5 par personne. Une fois rapportés, les objets seront mis en quarantaine pendant 72 heures afin de s’assurer qu’ils ne présentent aucun danger pour l’utilisateur suivant.