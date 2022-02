Réformes en cours à Genève – Les besoins en aide sociale ont augmenté de 9% durant la pandémie Thierry Apothéloz dresse le bilan d’un an du plan de lutte contre la précarité. Il y a du mieux, mais encore du boulot. Eric Budry

Le conseiller d’État Thierry Apothéloz espère pouvoir transmettre en mars son projet de réforme de l’aide sociale. IRINA POPA

«Certaines choses ont avancé, mais pour d’autres, il y a encore du travail.» C’est ainsi que Thierry Apothéloz résume le bilan d’un an de son plan d’action contre la précarité. Du côté du positif, le responsable cantonal de la Cohésion sociale place l’accès à des logements dignes pour tous et l’amélioration du dispositif d’aide sociale que doit engendrer sa réforme législative (il espère déposer le projet de loi en mars). Côté ombre, le magistrat situe les domaines de l’accès aux prestations ou le soutien et l’accompagnement des seniors. Mais, sur ce dernier point, des nouveautés sont annoncées.

«La réforme de l’aide sociale engendrera une économie de 234 millions de francs en dix ans par rapport à son coût si nous ne faisons rien.» Thierry Apothéloz, conseiller d’État responsable du Département de la cohésion sociale

Il y a un an, le conseiller d’État présentait sa «feuille de route du département» pour lutter contre la précarité, non pas en période de crise comme celle que nous vivons depuis deux ans mais de manière plus structurelle. Un programme qui s’articule en sept objectifs généraux allant de la lutte contre le non-recours aux prestations au renforcement du lien social en milieu urbain, en passant par la prévention des situations de précarité. Élaboré dans le contexte de la deuxième vague pandémique, le plan a depuis été consolidé avec l’appui des communes et des associations.

Impact de la crise sanitaire

Avant de parler des projets à bout touchant, un focus sur la réalité sociale actuelle s’impose. «La forte augmentation des dossiers traités par l’Hospice général en 2020 est évidemment principalement un effet de la crise sanitaire, explique à ce propos Thierry Apothéloz. La progression a été de 9,2% cette année-là pour atteindre 14’658 dossiers, suivie d’un léger recul de 2,1% en 2021. Mais nous ne sommes de loin pas encore revenus à la situation de 2019 (13’397 dossiers).»

«La difficulté, c’est que toutes les communes ne disposent pas d’un service social pour assurer cette prestation de proximité, ajoute le conseiller d’État. Le règlement prévoit qu’elles doivent faire un choix: soit l’assumer elles-mêmes, soit mandater Pro Senectute pour le faire.»

Parmi les autres réalisations en cours, Thierry Apothéloz cite également le projet de loi sur le surendettement ou la loi votée sur l’aide aux personnes sans abri. Et de rappeler que le Canton avait fait sa part en débloquant 2,8 millions pour l’hébergement en hôtel de grands précaires. Autant dire que ce plan contre la précarité avance sur de multiples fronts. Ces prochains mois, le magistrat promet ainsi que la précarité alimentaire et la politique de cohésion sociale en milieu urbain seront au cœur de l’action de son département.

