Élections en Italie – «Les besoins des Italiens, je les sens dans ma peau» Fils de saisonniers, infatigable oreille de ses concitoyens en Suisse, Michele Schiavone souhaite représenter les Italiens d’Europe au Sénat. Lise Bailat

Michele Schiavone, à g., était à Nice cette semaine dans le cadre de sa campagne électorale. DR

Cette semaine, il était à Luxembourg, à Nice et au Tessin. On le cueille à la sortie du train, de retour à son domicile, en Thurgovie. Michele Schiavone est en campagne électorale. Ce retraité brigue le siège réservé aux Italiens d’Europe au Sénat. Il a de bonnes chances même si, à première vue, ce n’est pas lui qui attire le plus les projecteurs parmi les candidats.