3000 gymnastes à Neuchâtel – Les bénévoles terminent les préparatifs avant l’Eurogym 2022 Du 7 au 15 juillet, de jeunes gymnastes de toute l’Europe participeront à la 13e édition de ce rassemblement sportif.

Des bénévoles terminent les préparatifs pour l’organisation de la 13e édition de l’Eurogym, un rassemblement de jeunes gymnastes le mercredi 6 juillet 2022 a Neuchâtel. KEYSTONE

Neuchâtel accueille 3000 jeunes gymnastes de toute l’Europe de jeudi jusqu’au 14 juillet. Environ 600 bénévoles, dont certains sont actifs depuis l’été 2020, sont à pied d’œuvre pour assurer le bon déroulement de la 13e édition de l’Eurogym.

«Nous avons eu des difficultés à trouver des bénévoles. Nous constatons que la période n’est pas idéale. Les vacances scolaires et le fait que l’Eurogym ait lieu durant la semaine sont des contraintes pour de potentiels bénévoles», a expliqué à Keystone-ATS Florine Carrard, responsable des bénévoles de la manifestation.

Selon elle, «il manque une base de données de bénévoles pour la région neuchâteloise comme cela est le cas sur Lausanne par exemple. Nous avons donc dû créer notre propre fichier d’adresses pour essayer de transmettre notre appel aux bénévoles à un maximum d’associations, clubs neuchâtelois».

Des prospectus ont été notamment distribués dans les écoles, auprès de Pro Senectute et dans les clubs de gymnastique du canton. La majorité des personnes (60%) qui se sont portées volontaires sont des femmes. «Un quart des bénévoles sont des retraités», a précisé Florine Carrard. La moyenne d’âge de 49 ans masque le fait que de nombreux jeunes sont aussi présents.

16 ans et très motivée

À l’image d’Eliza, âgée de 16 ans et habitant La Chaux-de-Fonds (NE), qui commence ses vacances en se levant à 5h30 et finance de sa poche l’abonnement de train pour venir faire du bénévolat deux semaines à Neuchâtel. «Je préfère être active que de rester chez moi à regarder des séries», a-t-elle expliqué. Le minimum d’âge requis pour être bénévole a été fixé à 15 ans.

Isabelle, âgée de 54 ans, et qui est maman d’une gymnaste de Chézard-St-Martin, a envie de vivre cette expérience avec sa fille, mais à un autre niveau. Franziska, âgée de 64 ans, épouse d’un membre du comité d’organisation, a expliqué en riant suivre son mari «dans toutes ses gonfles». Elle a ajouté qu’elle trouvait «génial» de vivre cette expérience unique.

La monitrice de gymnastique Malika, âgée de 25 ans, est très engagée depuis l’été 2020 et va travailler douze jours consécutifs de 5h ou 7h du matin jusqu’à 21h. Blessée au coude et habitant Boudry, cette enseignante ne peut pas conduire et a même sollicité une personne de son entourage pour l’amener en voiture quand elle doit être là à 5h pour ouvrir l’espace aux bénévoles qui iront ensuite servir les petits-déjeuners.

60’000 repas

Au total, 60’000 repas vont être servis en huit jours. Il va falloir entre 30 et 40 bénévoles par repas servis aux patinoires du littoral. Les jours les plus importants, avec de nombreuses activités comme des ateliers, il pourrait y avoir jusqu’à 300 bénévoles sur la journée.

Les jeunes gymnastes, âgés de 12 à 17 ans, qui proviennent de 21 pays, sont logés dans huit écoles de la ville de Neuchâtel. Des bénévoles ont été chargés de vider les classes pour les transformer en dortoirs.

Le comité d’organisation est composé de 13 membres et est soutenu par une cinquantaine de personnes, la plupart actives depuis l’été 2020. La manifestation a dû composer avec les incertitudes liées au Covid. Au lieu des 4000 inscriptions attendues, le nombre de participants est de 3000. Le budget a dû être réduit de 1,5 million à 2 millions de francs.

21 délégations vont défiler

L’objectif principal de l’Eurogym est de permettre à des jeunes venus de toute l’Europe de se retrouver et de partager des expériences en leur faisant découvrir la région via différentes excursions ou animations. Les organisateurs entendent mettre la lumière sur Neuchâtel et faire bouger la ville.

La cérémonie d’ouverture aura lieu dimanche dès 16h au stade la Maladière. Comme aux Jeux olympiques de la jeunesse, les 21 nations vont défiler avec leurs délégations. Après ce sera le tour d’une dizaine de clubs sportifs de la région et de Suisse, ainsi que de 150 enfants. Un hymne, composé par des Neuchâtelois pour l’événement, sera chanté.

La cérémonie de clôture aura lieu le 14 juillet aux patinoires du littoral. Un gala de gymnastique rassemblera 15 groupes de 11 nations différentes. Le flambeau sera passé au prochain pays organisateur, soit la Norvège en 2024.

