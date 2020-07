Drame du pont de Gênes – Les Benetton poussés hors des autoroutes L’État italien prend le contrôle des concessions routières qui étaient gérées par la famille d’industriels. L’accord trouvé n’a cependant rien de l’expropriation revendiquée par les populistes. Dominique Dunglas

Le pont autoroutier de Morandi s’est effondré au-dessus d’un quartier de Gênes, le 14 août 2018. Ici une vue de l’achèvement de travaux de l’ouvrage le remplaçant, prise le week-end dernier. keystone-sda.ch

L’aube était déjà levée, hier matin à Rome, lorsque le Conseil des ministres, réuni depuis plus de six heures, a décidé que l’État italien prendrait le contrôle d’Autostrade per l’Italia (Aspi), la société autoroutière de la famille Benetton, considérée comme responsable de l’écroulement du pont Morandi le 14 août 2018. Au terme de cette âpre nuit de négociations entre des ministres divisés entre eux et l’état-major d’Aspi, la famille Benetton a accepté la décision politique.