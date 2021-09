Lettre du jour – Les bénéfices d’un système Opinion Courrier des lecteurs

Grand-Saconnex, 25 août

Je réagis à la «lettre du jour» parue le 24 août, «Les prochains défis pour Genève». Son auteur répète une fois de plus la même rengaine: l’État est trop dépensier, la dette trop élevée et les plus nantis payent trop d’impôts.

Quand donc voudra-t-on enfin comprendre que tant que les inégalités restent aussi importantes (50% de plus à Genève qu’en moyenne suisse) et qu’aucune mesure ne sera prise pour limiter des dépenses fixes démesurées, de plus en plus de gens ne payeront pas d’impôts et devront pour une partie toujours plus importante d’entre eux être aidés par l’État, dont les charges ne cesseront ainsi de croître?

Quelques exemples:

La santé: réserves faramineuses des caisses, revenus indécents de certains médecins spécialistes, surfacturations récurrentes (notamment dans les assurances complémentaires, cf. «Tribune» du 2 septembre).

Le logement: élévation de la répercussion du taux hypothécaire sur les nouveaux loyers, refus de permettre une régulation des taux d’occupation par des échanges d’appartements entre locataires, actifs immobiliers sous-évalués, pendant vingt ans augmentation des loyers parallèle à la baisse des taux hypothécaires. Entreprises d’entretien de bâtiments ou garagistes, entre autres, qui surfacturent leurs prestations payées rubis sur l’ongle par des assurances peu regardantes, qui, ensuite, augmentent leurs primes.

Que tous ceux qui tirent bénéfice d’un système que pourtant ils dénoncent cessent de se plaindre qu’ils payent trop d’impôts, ils n’ont pour une bonne part qu’à s’en prendre à eux-mêmes!

Jacques Morard

