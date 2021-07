Bien-être – ­­Les bébés ont droit à leur bain thalasso Les Grangettes proposent désormais aux nouveau-nés ce soin qui fait sensation sur les réseaux sociaux. Lorraine Fasler

C ’est sous une eau entre 37 et 38 degrés , pour rappeler au nouveau-né sa vie intra-utérine , que les s oignantes donnent le bain thalasso. FRANK MENTHA

La lumière est tamisée et une musique de relaxation impose le tempo. Le bain sera assurément lent. Chaque geste est exécuté dans une extrême douceur. Enveloppé dans un lange, Théo est immergé dans une eau entre 37°C et 38°C. Instantanément, ses petits gazouillis s’amenuisent. Ainsi commence son bain thalasso. Durant une quinzaine de minutes, le nourrisson se laisse bercer par le mouvement de va-et-vient et par le son de l’eau qui ruisselle sur son front.

Âgé de seulement cinq jours, il goûte aux joies de ce nouveau soin offert, depuis le mois de juin, aux nouveau-nés des Grangettes. Une soixantaine de bébés de la clinique ont déjà profité de cette méthode mise au point par Sonia Krief, une auxiliaire de puériculture française qui fait sensation sur les réseaux sociaux (lire l’encadré).