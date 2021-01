États-Unis – Les batailles légales qui attendent Donald Trump L’ancien président n’a plus d’immunité. Les procureurs piaffent d’impatience. Une multitude d’affaires devraient ressurgir. Andrés Allemand Smaller

Fini, l’immunité présidentielle! Terminé, le frein mis aux procédures à New York! Une cascade d’affaires risque de s’abattre sur Donald Trump. REUTERS

Donald Trump n’est plus président, il n’a donc plus d’immunité au plan fédéral et il ne peut plus freiner les procédures lancées dans l’État de New York par exemple. Une multitude de batailles légales l’attendent. En voici six.

Impôt fédéral

Sur ses déclarations fiscales, Donald Trump aurait déduit des frais de «consultante» versés à sa fille Ivanka, alors qu’elle était déjà salariée à plein temps dans son entreprise. Getty Images

En septembre 2020, le «New York Times» révèle que Donald Trump n’a payé que 750 dollars d’impôt en 2016, grâce à des déductions suspectes. Par exemple, il a déclaré avoir versé près de 750’000 dollars à sa fille Ivanka, qui aurait travaillé pour lui en tant que «consultante»… alors qu’elle était déjà employée à temps plein à la direction de son entreprise! La nouvelle administration engagera-t-elle des poursuites?