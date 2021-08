Événement – Les Bastions offrent toute la palette du bien manger local Des producteurs aux magasins bios, on trouve de tout à Festi’Terroir, jusqu’à dimanche soir. Christian Bernet

Festi’Terroir présente jusqu’à dimanche soir une vaste gamme de produits locaux dans l’allée centrale des Bastions. MAGALI GIRARDIN

Festi’Terroir dure jusqu’à dimanche soir, c’est bon à savoir. La première journée de samedi a attiré un public nombreux dans l’allée centrale du parc des Bastions. Une deuxième journée ne sera pas de trop pour assouvir l’intérêt que portent les Genevois à leur alimentation.

La manifestation, qui en est à sa troisième édition, a trouvé la bonne formule. On y trouve des producteurs locaux, des associations qui militent pour promouvoir une meilleure alimentation et des magasins de la ville qui écoulent cette marchandise et tentent de mettre en pratique tous ces beaux préceptes.

Festi’Terroir offre donc une déambulation plaisante, aussi bien pour les papilles que pour les neurones. C’est l’occasion de découvrir l’incroyable palette de produits qui sortent de la campagne genevoise et qui ne cesse de s’enrichir. Désormais, on cultive à Genève de la pastèque, et on retrouve assez de cassis pour lancer des gammes de sirop.

Les produits transformés se multiplient aussi. Après la moutarde, les préparations de céréales pour le petit-déjeuner, les limonades et les pâtes alimentaires, on trouve du ketchup et du tofu 100% genevois. De quoi remplir son garde-manger de l’essentiel.

