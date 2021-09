Climat – Les Bastions, cette ruche à idées pour sauver la planète Le mouvement Alternatiba a investi le parc avec des stands et animations axés sur la lutte pour la sauvegarde de l’environnement. Ambitieux et festif à la fois. Laurence Bezaguet Grobet

Genève, le 4 septembre 2021 au parc des Bastions. 7ème édition du festival Alternatiba Léman. PIERRE ALBOUY



Pour sa 7e édition, le mouvement Alternatiba a investi, samedi, le parc des Bastions en proposant des stands et animations autour de la lutte pour la sauvegarde de l’environnement. Festival des initiatives locales pour le climat et le bien vivre ensemble, cet événement ambitionne la réduction du changement climatique en mettant en œuvre des solutions concrètes de proximité au service d’une économie plus écologique et solidaire. Le plus rapidement possible. «Le rapport du GIEC, «L’humanité à l’aube de retombées climatiques cataclysmiques», a déjà donné le ton», rappellent Charlotte Nicoulaz et Céline Périno, coprésidentes d’Alternatiba Léman… très satisfaites par l’audience du vaste cycle préliminaire de conférences et de projections de films, entamé le 30 août à Uni Bastions et Uni Dufour.