Vie nocturne – «Ce couvre-feu est incohérent» Lourde de conséquence pour les tenanciers, la fermeture des bars et restaurants à minuit est de plus en plus contestée, quitte parfois à être bravée. Chloé Dethurens

Adolescents le long de l’Arve après la fermeture des lieux publics. ©Enrico Gastaldello

Cela fait un mois que les établissements publics, en Suisse, doivent fermer à minuit. Ce «couvre-feu» est de plus en plus contesté à Genève. Face aux manifestations organisées ces dernières semaines et aux rassemblements de jeunes dans l’espace public, la grogne monte chez les tenanciers des bars, restaurants et boîtes de nuit, dont certains n’ont toujours pas pu rouvrir leurs portes, faute de rentabilité.