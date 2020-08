Lutte contre le coronavirus – Les barmans contraints de faire la police Port du masque et traçage, les mesures imposées dans les bars donnent du fil à retordre au personnel Christian Bernet

Boire uniquement en état assis et porter le masque dès qu’on se lève. Voici les nouvelles règles à respecter, comme ici à la rue de l’Ecole-de-Médecine. Magali Girardin

On boit assis et plus debout, on porte le masque pour commander au comptoir ou aller aux toilettes, et on se fiche à l’entrée, de préférence avec son smartphone. Boire un verre ressemble de plus en plus à un gymkhana, avec ses règles, ses pièges et ses remises à l’ordre. En cause, le coronavirus et les mesures que le Conseil d’État a décrétées vendredi en fin d’après-midi, avec effet immédiat.