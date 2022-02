Finances et défis énergétiques – Les banques suisses ont investi 19,8 milliards dans le charbon

Depuis 2019, les banques suisses ont prêté ou aidé à lever 19,8 milliards de dollars pour des entreprises actives dans la filière du charbon. Au niveau mondial, les instituts financiers ont apporté 1,5 trillion de dollars aux entreprises actives dans le domaine, selon des données publiées mardi par des ONG.

Les ONG Urgewald, Reclaim Finance, 350.org Japan et 25 autres partenaires ont comptabilisé différents types de financements (prêts, émissions d’actions et obligations) accordés par les acteurs financiers entre janvier 2019 et novembre 2021 aux entreprises de la Global Coal Exit List (GCEL), qui rassemble les 1032 entreprises les plus actives dans la filière du charbon dans le monde.

Parmi les établissements suisses, c’est Credit Suisse qui arrive en tête des sommes prêtées ou aidées à lever avec 13,5 milliards. Viennent ensuite UBS (5,2 milliards), Habib Bank (500 millions) et la Banque cantonale de Zurich (255 millions), indique l’association les Artisans de la Transition dans un communiqué diffusé mardi et mettant en avant les chiffres pour la Suisse.

Elle ajoute que les banques suisses continuent d’investir dans ces entreprises. Fin 2021, elles détenaient plus de 22 milliards de dollars d’actions et d’obligations d’entreprises figurant sur la GCEL. C’est UBS qui en détient le plus avec 7,6 milliards, suivie par le Groupe Pictet (6,1 milliards), Credit Suisse (2,6 milliards), la Banque nationale suisse (2,5 milliards) et la Banque cantonale de Zurich (0,6 milliard).

Banques japonaises et chinoises

Au niveau mondial, 376 banques ont prêté 363 milliards à des entreprises actives dans la filière du charbon, mais 12 banques sont responsables de 48% des prêts, notent Urgewald et ses partenaires dans leur communiqué. Le top 5 des banques qui ont prêté le plus est composé des trois banques japonaises Mizuho Financial, Mitsubishi UFJ Financial et SMBC Group, suivies par la britannique Barclays et l’américaine Citigroup.

En outre, 484 banques ont versé 1,2 trillion de dollars à ces promoteurs du charbon via l’émission de titres, poursuivent les associations. Ici, ce sont les banques chinoises qui ont été les principaux émetteurs de titres: Industrial Commercial Bank of China, China International Trust and Investment Corporation et Shanghai Pudong Development Bank. La banque américaine JPMorgan Chase est le seul établissement non chinois parmi les 12 premiers émetteurs de titres, notent les associations.