La semaine dernière, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a prononcé un verdict fort attendu par les banques polonaises et certains de leurs débiteurs. Elle a précisé quelles prétentions des parties étaient justifiées en cas de nullité d’un contrat de crédit. La portée du jugement est de première importance pour la Pologne où, depuis quelques années, les tribunaux ont multiplié, pour cause de clauses abusives, les verdicts de nullité des contrats de crédits hypothécaires libellés en francs suisses.

Le jugement de la CJUE est asymétrique. Il stipule en effet qu’en cas de nullité de contrat prononcée par une juridiction nationale, les banques n’ont droit qu’au remboursement de la somme prêtée et des pénalités de retard, alors que le débiteur peut obtenir la restitution intégrale des intérêts payés, des assurances contractées et des commissions.

En un mot, les banques vont devoir passer à la caisse, ce qui va absorber une partie non négligeable de leurs fonds propres et risque donc de fragiliser le système bancaire polonais. Les sommes en jeu sont de l’ordre de 20 milliards de francs, soit environ 50% des fonds propres du secteur bancaire polonais. Ce n’est donc pas sans raison que l’autorité polonaise de stabilité financière vient de faire état de son inquiétude.

La source du problème se situe au début du siècle. À l’époque, la Pologne est sur le point de rejoindre l’UE. Les promesses fusent et tous les rêves sont permis, y compris celui d’accéder au logement. Cela est particulièrement vrai dans les grandes villes dont le parc immobilier, vétuste et hérité du socialisme, peine à absorber l’afflux migratoire. Ni la qualité ni la quantité ne sont au rendez-vous. Les taux d’intérêt hypothécaire flirtent alors avec 15%, avec les assurances et commissions en sus. Même avec des échéances de 40 ans, l’accès au crédit, donc aux nouveaux logements, reste limité, ce qui provoque une première vague de désenchantement et de frustration, notamment chez les jeunes.

Les banques polonaises, en grande partie aux mains des groupes étrangers, cherchent à accommoder cette clientèle prometteuse. Elles innovent en proposant des crédits hypothécaires indexés sur le franc suisse. Grâce à cela, le débiteur polonais peut bénéficier du taux d’intérêt sur le franc suisse, soit moins de la moitié du taux en zlotys. La belle affaire!

La ruée vers les hypothèques en francs suisses est lancée. Les dossiers se comptent en centaines de milliers, le secteur de la construction explose, les intermédiaires se frottent les mains. Parmi les clients, peu nombreux sont ceux qui lisent les conditions et prennent la mesure du risque de change assumé.

Le réveil est douloureux et progressif dès 2010 environ. Au fur et à mesure que l’appréciation du franc suisse progresse et que les taux polonais baissent, l’aubaine prend des allures de cauchemar. Entre 2000 et 2015, le franc suisse aura gagné plus de 40% par rapport au zloty polonais. De nombreux ménages se trouvent acculés, pris au piège du taux de change. Certains cherchent un accord avec les banques, d’autres attaquent les contrats – notamment les clauses fixant les modalités de conversion du zloty en francs suisses –, d’autres encore plaident la publicité mensongère ou le manque d’information sur les risques adaptée à leur niveau de compréhension. Depuis 2015, dans le contexte du populisme triomphant, les banques, sous pression, traînent les pieds alors que les tribunaux multiplient les annulations des contrats.

Le verdict qui vient de tomber va inciter les banques polonaises à être plus conciliantes avec les plus de trois cent mille clients en francs suisses qui leur restent. Plus largement, le verdict de la CJUE est un sérieux avertissement à toute institution bancaire européenne qui pourrait être tentée par des clauses opaques ou une information partiale ou partielle du client.

Paul H. Dembinski Directeur de l'Observatoire de la finance

