Prises de court par la montée soudaine d’une vague de renchérissement aussi brutale que la guerre en Ukraine, les banques centrales ont donc décidé de recourir à l’arme fatale des taux d’intérêt. Elles l’ont mise en œuvre presque de concert, pour des motifs qu’il est facile d’imaginer: si l’une le fait et l’autre pas, s’ajoute à la déstabilisation du niveau des prix celle des taux de change, autrement dit un deuxième risque encore plus compliqué à maîtriser que le premier.

On parle bien en l’occurrence de renchérissement, et non d’inflation. Car pour que démarre véritablement de l’inflation, il faut que s’installent ce qu’on appelle des anticipations inflationnistes. Autrement dit, que les agents économiques – vous, moi, les entreprises, les salariés – commencent à considérer les hausses de prix qui se manifestent comme un phénomène durable, et non simplement passager.

Y est-on? C’est la grande question qui divise les économistes, et module selon les opinions majoritairement exprimées en leur sein les hausses de taux annoncées par les autorités monétaires. Aux États-Unis, le comité de la Réserve fédérale, précédemment partagé, est depuis près de deux ans unanime à considérer qu’il faut frapper vite et fort pour empêcher une inflation désormais supérieure à 8%.

«Les suiveurs de la Banque nationale ont applaudi à sa décision de suivre dès à présent le mouvement en remontant d’un demi-point son taux directeur.»

À la Banque centrale européenne, en revanche, on a longtemps hésité à suivre le mouvement, pour deux ou trois raisons qui sont spécifiques à la situation géopolitique et économique de l’Union: une reprise conjoncturelle plus hésitante et par conséquent plus prompte à basculer dans la récession que l’américaine en cas de resserrement monétaire trop prononcé; un renchérissement moins marqué ici que là-bas, et moins susceptible de s’accélérer du fait de la persistance d’un taux de chômage presque deux fois plus élevé (6,8%, contre 3,6% aux États-Unis); enfin, et surtout, la difficulté à manœuvrer une zone euro frappée d’asymétrie entre membres «vertueux» du nord et indisciplinés du sud.

Asymétrie qui se reflète par exemple dans l’écart croissant de rendement entre obligations à 10 ans du Trésor italien et Bunds allemands. D’où la recherche de voies et moyens de contrer cette fragmentation de la zone, par le truchement peut-être d’achats préférentiels de titres de dette italiens qui en feraient baisser le taux, manière de procéder à vrai dire peu orthodoxe et assez éloignée du principe d’homogénéité qui devrait gouverner l’espace monétaire européen, mais que voulez-vous, nécessité fait loi.

Reste la Suisse. Les suiveurs des moindres faits et gestes de la Banque nationale ont applaudi à sa décision soi-disant surprenante, en tous les cas inattendue de leur point de vue, de suivre dès à présent le mouvement, en remontant d’un seul coup d’un demi-point son taux directeur, pour le passer de -0,75% à -0,25%. Comme si le dilemme avait été cornélien! Les choses sont en réalité beaucoup plus simples. La diplopie de la politique monétaire helvétique – viser la stabilisation des prix en même temps que celle du taux de change – s’est provisoirement atténuée, puisque la hausse du franc, somme toute assez modérée et régulière, ne semble plus guère handicaper les exportateurs, et que le renchérissement, franc fort justement aidant, est bien moindre qu’aux alentours. Il y avait donc toutes les raisons de profiter sans trop attirer l’attention de l’aubaine offerte par la décision des autres banques centrales. En somme, une situation de «passager clandestin» dont la Suisse est assez coutumière, en matière économique comme en tant d’autres…

Marian Stepczynski

