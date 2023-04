Opéra de Lausanne – Les Ballets Trockadero pastichent la danse classique La troupe à succès basée à New York revient à Lausanne avec, parmi ces garçons en pointes et tutu, le Vaudois Ugo Cirri, alias Minie van Driver. Caroline Rieder

Les Ballets Trockadero de Monte Carlo (c) Zoran Jelenic

On ne s’aventurerait pas à parodier la danse contemporaine. Elle se prend trop au sérieux. On peut en revanche railler la danse classique. Les Ballets Trockadero de Monte-Carlo – à l’affiche de l’Opéra de Lausanne du 27 au 30 avril—ne s’en privent pas. Depuis cinquante ans avec un succès jamais démenti, ils se sont produits dans 600 villes de plus de 40 pays, déclenchant partout rires et sourires.