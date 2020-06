Accueil du public sous surveillance – Les bains thermaux vaudois rouvrent leurs portes Les Bains de Lavey accueilleront des visiteurs dès ce samedi. Le Centre thermal d’Yverdon ouvrira quant à lui ses bassins le 10 juin. Antoine Hürlimann

Les Bains de Lavey collecteront les données de leurs clients, «comme recommandé par le Conseil fédéral». Chantal Dervey

Dès ce samedi 6 juin, les bains thermaux peuvent à nouveau accueillir des visiteurs. Les espaces aquatiques vaudois devront cependant respecter des conditions strictes, notamment au niveau de la désinfection et de l’affluence des baigneurs. Aux Bains de Lavey, après une fermeture forcée par la pandémie de Covid-19, la réouverture était très attendue. «Les clients pourront pénétrer sur site dès 9 h, avec notamment la mise en place d’un système de réservation en ligne pour acheter les entrées afin qu’ils ne doivent pas se regrouper aux guichets, explique Anthony Dufaux, responsable communication des Bains de Lavey. Alors que nous pouvons accueillir en temps normal jusqu’à 850 personnes simultanément, nous avons fixé une limitation de 300 visiteurs pour respecter la distanciation sociale.»

«Tous nos espaces, à l’instar des vestiaires, sont systématiquement désinfectés» Anthony Dufaux, responsable communication des Bains de Lavey

Seuls les accès de trois heures aux bains sont disponibles à l’achat pour l’instant en raison des mesures de sécurité et d’hygiène. Les personnes qui possèdent un abonnement n’ont toutefois pas besoin de réserver leur accès en ligne. «Tous nos espaces, à l’instar des vestiaires, sont systématiquement désinfectés, reprend-il. Du gel sera aussi mis à disposition sur tout le site.» Par ailleurs, les Bains de Lavey récolteront les données des visiteurs «pour le traçage, comme recommandé par le Conseil fédéral», est-il écrit sur leur site internet. «Les données ne seront pas exploitées à d’autres fins et seront supprimées après quelques jours», précise Anthony Dufaux.

Moins contraignant à Yverdon

Aux Bains d’Yverdon comme à Lavey, la direction ne sait pas si les visiteurs seront nombreux à venir se prélasser dans l’eau chaude des bassins dès leur ouverture. Et ce, même si la météo maussade de ces prochains jours les avantage. «Accueillerons-nous moins de personnes qu’en temps normal? Ou est-ce que plus de gens voudront venir?» s’interroge Sophie Cook, directrice adjointe du Grand Hôtel et du Centre thermal de la deuxième ville du canton. Contrairement à sa voisine chablaisienne, l’infrastructure nord vaudoise a décidé de ne pas fonctionner avec «des blocs de plusieurs heures par clients» et ouvrira ses portes le 10 juin à cause de travaux retardés par le virus. «Nous pouvons accueillir 340 personnes en même temps, poursuit Sophie Cook. Or, d’ordinaire, nous ne dépassons ce seuil que les week-ends où il fait mauvais temps. Nous avons donc pris le pari d’ouvrir sans réservation et si nous remarquons que les gens attendent trop longtemps devant le bâtiment, nous prendrons de nouvelles mesures.»

Malgré des consignes moins contraignantes à Yverdon pour les baigneurs, la prudence et le respect des normes sanitaires sont bien évidemment aussi de mise. Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition à l’entrée du centre et la douche sera obligatoire avant d’entrer dans une piscine.