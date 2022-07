Crise des valises – Les bagages perdus vont augmenter avec les retours de vacances Des centaines de passagers arrivent tous les jours en Suisse sans leur valise. Swissport s’attend à une augmentation du phénomène lorsque les Suisses rentreront au pays. Fanny Giroud

À Cointrin, les bagages sont mis de côté pour que les passagers viennent les récupérer. Pierre Albouy

Dans les aéroports européens, la gabegie des bagages n’est pas près de se calmer. Des cimetières de valises emplissent les halls d’arrivée à Heathrow, Dublin, Amsterdam ou New York. En cause, des vols annulés ou en retard, des problèmes d’infrastructure, de personnel et des grèves qui agrémentent depuis le début de l’été les voyages de nombreux vacanciers. Conséquence en Suisse, de plus en plus de passagers arrivent à Zurich sans bagages, et leurs valises sont acheminées après plusieurs jours depuis l’étranger. Ce sont parfois même des vols entiers qui arrivent sans bagages.