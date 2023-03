Mobilité à Genève – Les axes aux abords de Cornavin ferment, mais avec du retard Le trafic individuel motorisé sera banni de la place de Montbrillant et devant la gare en direction du centre-ville. Pour cet été ou l’automne. Cathy Macherel

La rue de Lausanne et son prolongement devant la gare ne doivent plus servir d’axe de transit pour entrer au centre-ville. LUCIEN FORTUNATI

Le Département des infrastructures a officialisé ce jeudi 9 mars la mise en service de la ceinture urbaine, et annoncé les importants aménagements qui vont en découler, notamment autour de la gare Cornavin. Des informations que la Tribune de Genève avait déjà révélées au début du mois de février.

Afin d’améliorer la fluidité des transports publics et de faire de la place aux vélos, de gros changements s’annoncent en effet à Cornavin: le trafic motorisé devant la gare en direction du centre-ville y sera banni, et fera la place à une piste cyclable. Derrière la gare, sur la place Montbrillant, ce sont les transports publics qui bénéficieront avant tout de la fermeture au trafic individuel motorisé (interdiction à l’exception des ayants droit, soit commerçants, riverains et personnes à mobilité réduite) afin d’augmenter leur vitesse commerciale. Les cyclistes auront aussi leur droit de passage.

Annoncés d’abord pour ce printemps, ces nouveaux aménagements au centre-ville vont toutefois prendre un peu plus de temps que prévu, a expliqué Serge Dal Busco, en charge du département. Mais pas pour cause d’opposition, comme on aurait pu s’y attendre, dans un canton où tout changement touchant à la mobilité suscite affrontements et crispations. «Il n’y en a pas eu», se réjouit le magistrat.

Des imprévus

Non, cause de ce retard, cette fois-ci: des travaux qui doivent encore se faire à la rue des Alpes, et la grande fête prévue sur la rade le week-end de l’Ascension, le plus grand spectacle de drones d’Europe, qui exigera une fermeture des quais à la circulation. «Mes services tablent sur une mise en service du dispositif autour de la gare courant de l’été, voire à l’automne», souligne Serge Dal Busco, qui ne sera plus en fonction dès la fin juin.

Ces importantes modifications au centre-ville s’inscrivent dans la mise en œuvre de la Loi pour une mobilité cohérente et équilibrée. L’idée est de libérer le trafic de transit du centre de l’agglomération, pour le déplacer au maximum sur la ceinture urbaine, itinéraire fluidifié, en bordure du centre-ville. «Des axes pénétrants favorisent toujours l’accès aux quartiers, mais on combat ici le trafic de transit. Cela permet de pacifier les quartiers pour faire place à davantage de mobilité douce», souligne Serge Dal Busco.

Une ceinture et quelques trous

Cette ceinture urbaine est donc officiellement inaugurée, avec des panneaux de signalisation spécifiques qui vont apparaître le long du tracé. La vitesse y est globalement limitée à 50 km/h, sauf sur certains axes la nuit, où les habitants sont exposés au bruit, et où le département veut imposer les 30 km/h nocturnes. Une thématique qui fait toujours l’objet d’un recours du TCS et de la droite.

Il reste toutefois quelques trous importants (voir carte) avant que cette ceinture urbaine ne soit bouclée. Et les aménagements encore programmés ne passent pas comme une lettre à la poste: la reconstruction du Pont de Lancy, avec son double tablier pour augmenter les flux, fait l’objet d’une pétition à Lancy, les Verts demandant un remaniement du projet. À Grange-Canal, le passage du tracé sur une route étriquée et très boisée, dotée de très beaux et arbres, fait aussi grincer des dents du côté de Chêne-Bougeries et Cologny.

