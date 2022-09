Polémique au sein du Barreau – Les avocats s’écharpent autour des sujets du concours d’art oratoire Des commissions de l’Ordre expriment leur malaise face à des thèmes «misogynes» et «orientés». Présidente du jury, Yaël Hayat réplique. Luca Di Stefano

Yaël Hayat, avocate genevoise. LMS

Des sujets «clairement orientés» et «imprégnés d’une position misogyne». La Commission de l’égalité de l’Ordre des avocats genevois goûte peu à trois des neuf thèmes mis à l’ordre du concours d’art oratoire, qui aura lieu ce vendredi.



Dans un courrier adressé au bâtonnier, que nous nous sommes procuré, ils sont une dizaine d’avocats à partager leur «vif embarras» et «un malaise certain». Plus tôt, un message à la teneur comparable était signé par une quinzaine de membres de la Commission des droits de l’homme de ce même Ordre.