Pandora Papers – «Les avocats et fiduciaires ferment parfois les yeux» Hans-Peter Portmann est banquier, PLR et conseiller national. Il juge sévèrement le rôle des avocats dans l’échec de la révision de la LBA. Christian Brönnimann

Hans-Peter Portmann au Conseil national en septembre 2021. KEYSTONE

La fuite de données des Pandora Papers révèle que des conseillers financiers suisses peuvent servir des clients sensibles sans être soumis à la loi sur le blanchiment d’argent (LBA). Cela vous surprend-il?

Hans-Peter Portmann: Non, pas du tout. Nous savons, dans le secteur bancaire, qu’il existe des brebis galeuses parmi les avocats et les fiduciaires, des gens qui ne prennent pas très au sérieux la vérification des clients suspects et qui exploitent les lacunes de la loi pour agir ainsi. Les banques ont fait des progrès dans la lutte contre l’argent sale, mais je ne vois pas la même chose chez les conseillers.