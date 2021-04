Instruction à Genève pour viol – Les avocats de Tariq Ramadan ont déposé une demande de classement Les charges ne sont pas suffisantes pour poursuivre l’islamologue pour viol et contrainte sexuelle, estiment ses avocats. Leur demande de classement se base sur un examen des pièces des auditions menées par le Ministère public genevois.

Tariq Ramadan a livré sa version des faits mercredi soir sur Léman Bleu. (Photo d’archives) KEYSTONE

À Genève, les avocats de Tariq Ramadan ont déposé auprès du Ministère public une demande de classement de la procédure dirigée à son encontre. Selon eux, les charges ne sont pas suffisantes pour poursuivre l’islamologue pour viol et contrainte sexuelle.

Cette demande se base sur un examen minutieux des pièces des auditions menées par le Ministère public, a indiqué mercredi sur Léman Bleu Guerric Canonica, codéfenseur de Tariq Ramadan avec Yaël Hayat. Le parquet a ouvert une instruction pour viol et contrainte sexuelle en 2018, suite au dépôt d’une plainte d’une femme qui accuse l’islamologue d’avoir abusé d’elle en 2008, dans un hôtel à Genève, et de l’avoir séquestrée.

Selon Me Canonica, deux des psychiatres interrogés dans le cadre de la procédure vont dans le même sens que la plaignante. Mais la défense a demandé une expertise psychiatrique au professeur Panteleimon Giannakopoulos. «Il arrive à la conclusion qu’il n’y a pas d’emprise perverse possible de Tariq Ramadan à l’égard de la plaignante», a fait savoir Me Canonica.

«Une femme blessée»

Interrogé depuis Paris, où il fait l’objet d’un contrôle judiciaire en raison de plusieurs mises en examen pour viols, Tariq Ramadan a livré sa version des faits sur Léman Bleu: «Cette femme m’a suivi dans ma chambre, mais il n’y a pas eu de relations sexuelles.» Selon lui, elle a par la suite donné «quatre versions différentes de ce qui s’est passé dans la nuit.»

Il explique avoir auparavant reçu «des messages entreprenants et séducteurs» de sa part. «Je suis entré dans le jeu de répondre à ses messages», avant de l’éconduire, a-t-il indiqué. Selon lui, c’est une femme «blessée» qui a agi par «volonté de vengeance.» Et de répéter ce qu’il a déjà dit: tout ceci est un «traquenard» destiné à le faire tomber.

ATS

