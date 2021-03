Coronavirus en Suisse – Les autotests seront disponibles en pharmacie dès le 7 avril Le conseiller fédéral Alain Berset a annoncé samedi que «de bonnes quantités» de tests à faire soi-même pour détecter une éventuelle contamination au coronavirus seront disponibles dans une dizaine de jours.

Les autotests seront disponibles dès le 7 avril, a déclaré samedi Alain Berset. (Photo d’archives) Keystone/Anthony Anex

En Suisse, des tests à faire soi-même pour déceler une éventuelle contamination au coronavirus seront disponibles en pharmacie dès le 7 avril. Le conseiller fédéral Alain Berset a fait cette déclaration dans l’émission «Rundschau» sur la chaîne alémanique SRF samedi.

Le ministre de la Santé a précisé que «de bonnes quantités» seront disponibles à partir du 7 avril. Après cela, il sera possible de recevoir ces tests de plus en plus rapidement.

Il y a toujours des pénuries dans une pandémie. C’est pourquoi il faut un peu de temps avant que tout fonctionne correctement, a poursuivi Alain Berset. Mais ce sera le cas très rapidement, malheureusement pas avant Pâques. «Nous avons toutefois une semaine d’avance sur le calendrier.»

En attente d’approbation

On sait déjà que Roche et Siemens demanderont à l’institut des produits thérapeutiques Swissmedic l’autorisation d’utiliser leurs autotests après que l’OFSP aura approuvé leurs tests rapides pour un usage professionnel. Les deux sociétés pharmaceutiques l’ont confirmé à l’agence de presse Keystone-ATS.

Zanella a soumis une demande de test salivaire à l’OFSP le 21 janvier. Zanella est un partenaire commercial de la Société allemande pour la recherche, le développement et la distribution de diagnostics dans le système de don de sang. Ce test est déjà approuvé en Allemagne et en Autriche. Une réponse de l’OFSP est toujours en attente.

ATS