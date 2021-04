Dépistage du Covid-19 – Les autotests ont fait leur entrée en pharmacie Les kits de dépistage gratuits sont disponibles. Un certain intérêt était palpable mercredi dans les pharmacies. Cathy Macherel

Le sachet de cinq autotests. Laurent Guiraud

Point de longues files d’attente, mais tout de même, un certain engouement. C’est ainsi que l’on peut qualifier, après la visite et la consultation d’une dizaine de pharmacies, la demande pour les kits de dépistage qui permettent depuis mercredi 7 avril de s’autotester, à la maison, pour savoir si l’on a le Covid. Pour rappel, tout assuré a droit gratuitement à cinq autotests par mois (renouvellement trente jours après la date de remise), stratégie voulue par la Confédération afin d’augmenter la couverture du dépistage préventif. Ces autotests, à la fiabilité qui n’est pas absolue et qui font débat chez les scientifiques, sont destinés aux personnes asymptomatiques souhaitant par exemple contrôler leur statut sanitaire avant de voir des amis. Tout résultat positif exige un isolement et confirmation par un test PCR.