Manifestations au Sénégal – Les autorités suspendent l’application TikTok Le placement en détention lundi de Ousmane Sonko, pour différents chefs d’inculpation dont appel à l’insurrection a provoqué des mouvements de protestation.

Deux personnes ont été tuées dans un bus à Dakar le 1er août 2023 lorsque des assaillants ont lancé une bombe incendiaire improvisée. MAGATTE GAYE/AFP

Les autorités sénégalaises ont suspendu mercredi l’application TikTok jusqu’à «nouvel ordre» en raison de la diffusion de messages «haineux et subversifs» après des protestations contre l’incarcération de l’opposant Ousmane Sonko lundi.

Elles avaient déjà coupé lundi l’accès à l’internet sur les téléphones mobiles pour les mêmes raisons.

«Il a été constaté que l’application TikTok est le réseau social privilégié par des personnes malintentionnées pour diffuser des messages haineux et subversifs menaçant la stabilité du pays», a déclaré dans un communiqué le ministre de la Communication et de l’Économie numérique, Moussa Bocar Thiam.

Déjà 5 morts

Le placement en détention de Ousmane Sonko, lundi, pour différents chefs d’inculpation dont appel à l’insurrection ont provoqué des mouvements de protestation. Elles ont fait trois morts dans le sud du pays et dans la banlieue de Dakar.

Deux autres personnes ont été tuées mardi à Dakar dans une attaque à l’engin incendiaire contre le bus dans lequel elles se trouvaient, sans qu’un lien entre l’attaque du bus et la protestation contre l’incarcération de Ousmane Sonko soit clairement établi.

Amnesty International a dénoncé lundi les restrictions sur internet, qu’elles considèrent comme «une atteinte à la liberté d’information» et appelé les autorités à «rétablir l’internet».

Avec cette troisième procédure qui s’ajoute à deux autres condamnations, Ousmane Sonko, candidat déclaré à la présidentielle 2024, risque, selon des juristes, cinq à 20 ans de prison.

L’homme politique arrivé troisième à la présidentielle de 2019, a été condamné le 1er juin dans une autre affaire à deux ans de prison ferme. Sa condamnation a engendré les troubles les plus graves depuis des années au Sénégal, qui ont fait seize morts selon les autorités, une trentaine selon l’opposition.

Brouillard complet sur le nom du futur président

L’incarcération de l’opposant Ousmane Sonko après le renoncement du président sortant Macky Sall à un troisième mandat plonge le Sénégal dans une obscurité totale et sans précédent quant au nom de son futur chef de l’État à sept mois de l’élection.

Sall et Sonko étaient les deux têtes d’affiche annoncées ou présumées de la présidentielle de février 2024, date à laquelle le pays ouest-africain choisira celui qui prendra sa direction pour cinq ans dans un contexte économique difficile et qui devrait pour la première fois bénéficier des revenus de l’exploitation du pétrole et du gaz.

Macky Sall, élu en 2012 et réélu en 2019, a mis fin début juillet à des mois de conjectures et annoncé qu’il ne briguerait pas sa succession.

Une quarantaine de candidatures sont déclarées, mais aucun nom, pas même ceux des anciens Premiers ministres Idrissa Seck et Aminata Touré, ne capte vraiment la lumière. Les candidatures de deux autres opposants, Khalifa Sall et Karim Wade, empêchés par des condamnations de se présenter en 2019, restent aléatoires.

«À quelques mois de la présidentielle, il n’y a aucune lisibilité et beaucoup de nuages sur les candidatures», dit à Babacar Fall, responsable de l’ONG Groupe de recherche et d’appui conseil pour la démocratie participative et la bonne gouvernance. «C’est une situation inédite. Il n’y a aucune candidature certaine», dit-il.

Macky Sall est le premier président depuis l’indépendance en 1960 à organiser une présidentielle sans y participer. La coalition présidentielle lui a donné carte blanche pour se désigner un dauphin. Mais il lui faut trancher les rivalités entre prétendants, chacun appuyé sur un groupe de partisans au risque de l’implosion.

Un quinté s’est dégagé, formé du premier ministre Amadou Bâ, du président du Conseil économique, social et environnemental (CESE) Abdoulaye Daouda Diallo, du ministre de l’Agriculture Aly Ngouille Ndiaye, du président de l’Assemblée nationale Amadou Mame Diop et de l’ancien premier ministre Mahammed Dionne.

Pas de plan B

Du côté de l’opposition, le parti d’Ousmane Sonko, le Pastef, accuse les coups reçus. Son chef est en prison sans aucune perspective, en l’état actuel, d’échappatoire qui lui permettrait de concourir. Les autorités ont annoncé lundi la dissolution du parti, dont un grand nombre de membres ont été arrêtés ou mis en cause devant la justice.

Le Pastef a proclamé qu’il contesterait sa dissolution devant la justice. Il s’est accroché à la candidature de M. Sonko comme «la seule chose qui vaille».

«Il n’y a pas de plan B» de substitution à Ousmane Sonko, a déclaré dans la presse Ngouda Mboup, un conseiller du Pastef.

L’incarcération de Ousmane Sonko et la dissolution du Pastef, une première depuis très longtemps, ont déclenché des violences qui ont fait plusieurs morts. Mais le «chaos» dont les autorités auraient ouvert «les vannes», selon le Pastef, en arrêtant Ousmane Sonko ne s’est pas matérialisé.

En dehors du bras de fer entre Ousmane Sonko et le pouvoir et des incertitudes à présent levées sur une candidature du président sortant, le sort des opposants Khalifa Sall (sans lien de parenté avec le président) et Karim Wade a, dans une moindre mesure, alimenté les tensions. Des condamnations passées pour des malversations financières qu’ils ont, à l’instar de M. Sonko, dénoncées comme des coups montés, continuent de les priver de leurs droits électoraux, malgré une grâce présidentielle.

À l’issue d’un dialogue initié par le président, un accord a été trouvé pour modifier le code électoral et leur rendre leur éligibilité. La question semblait pouvoir être discutée à l’Assemblée il y a quelques jours. Mais le débat n’a pas eu lieu et l’approbation de l’Assemblée, où pouvoir et opposition sont en quasi-équilibre, n’est pas acquise.

Les candidatures seront soumises fin août à un premier filtrage qui impose des parrainages équivalant à 0,6% à 0,8% du fichier électoral ou une centaine de chefs d’exécutifs locaux ou 13 députés sur les 165 de l’Assemblée. La liste définitive sera établie par le Conseil constitutionnel fin décembre.

AFP

