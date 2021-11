Votations du 28 novembre – «Les autorités se moquent des référendaires» La construction du secteur Cirses, à Veyrier, provoque un vif débat sur le respect de promesses sur le calendrier et la mobilité. Interview croisée. Sophie Simon

Geneve, le 9 novembre 2021. Portrait de M. Jean-Eudes Gautrot, President du comite referendaire concernant le referendum communal a Veyrier sur le PLQ « Les Crises ». © Magali Girardin Magali Girardin Suisse, Genève, le 8 novembre 2021. L'architecte Florian Barro dans son bureau. Irina Popa Suisse, Genève, le 8 novembre 2021. L'architecte Florian Barro dans son bureau. Irina Popa 1 / 3

Le dernier plan localisé de quartier (PLQ) des Grands Esserts, celui du secteur Cirses, qui prévoit des logements, des services et une école, est combattu par référendum à Veyrier. Au cœur du différend: un accord passé en 2012 entre l’État et la Commune, qui planifiait un chantier en deux étapes, avant et après 2030. Selon les opposants, les termes de cet accord, notamment sur le calendrier et la mobilité, ne sont plus respectés. Mais surprise en pleine campagne: l’association pour le développement cohérent des Cirses annonce un «réengagement» de toutes les parties sur ce calendrier de chantier. Ce n’est pas une nouveauté en soi, comme le précise le Conseil administratif: «Il ne s’agit pas d’un renouvellement au sens formel du terme ni de la rédaction d’un nouvel accord. L’État et la Commune ont réaffirmé que des termes de l’accord concernant cette urbanisation des Grands Esserts, à savoir la construction de 800 logements jusqu’en 2030 puis de 400 logements après 2030, seraient bien respectés.»