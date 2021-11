«Dans une école, 8-9 enfants seraient positifs et n'ont pas été mis en quarantaine. Pourquoi?»

Aglaé Tardin, médecin cantonale: «Depuis août 2021, on ne ferme a priori aucune classe et on ne met pas en quarantaine l'ensemble de la classe. On a choisi le testing régulier tous les cinq jours et on isole les personnes concernées. Le but: assurer la continuité de l'enseignement. C'est grâce au testing régulier qu'on a pu diagnostiquer ces cas positifs. Lorsque l'on fermait des classes par le passé (ce qui impliquait une mise en quarantaine générale de 10 à 20 jours), on a vu une augmentation des tensions, voire des violences, au sein des familles.»