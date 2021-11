Lutte contre le Covid-19 – Genève ouvre les inscriptions pour la 3e dose de vaccin aux plus de 65 ans

Genève ouvre la 3e dose de vaccin aux plus de 65 ans

Dès aujourd’hui, les personnes âgées de 65 ans et plus, entièrement vaccinées depuis plus de six mois peuvent s’inscrire pour une troisième dose de vaccin et la recevoir à partir de la semaine prochaine.

Les personnes de 65 ans et plus (avec deux doses) auront une primo vaccination.

La ligne verte va répondre à toutes les questions et peut procéder aux inscriptions si besoin:

Numéro de la ligne verte: 0800 909 400.