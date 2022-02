Lutte contre le Covid-19 - «Nous allons pouvoir fermer des centres de vaccination»

Fermeture de centres de vaccination

Nathalie Vernaz Heg i: «On a formé de nombreuses personnes (les non-professionnels de la santé à préparer les seringues, par exemple). Nous avons réussi à proposer aux centres de vaccination des personnes très compétentes et formées. On a compris qu'une entrée d'inscription à la vaccination était indispensable pour éviter la cacophonie. Cela n'a pas toujours été facile pour les habitants de s'inscrire et nous en tirons les leçons.»

Fermetures de centres

«D'ici la fin du mois, nous allons anticiper la fermeture de centres de vaccination. Inutile de les garder ouverts s'il n'y a pas assez de vaccinations. Par exemple: fermeture le 11 février de la permanence d'Onex. C'est l'un des premiers centres ouverts, donc c'est important symboliquement pour clore une certaine histoire.

Le centre du CERN, le seul transfrontalier, va aussi fermer. M3 fermera ensuite.

Les autres centres de vaccination réduisent leurs horaires: par exemple un seul jour par semaine. On gardera une flexibilité et les changements seront nombreux et parfois au jour le jour pour s'adapter à la demande.»