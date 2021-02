Port du masque chez les moins de 12 ans pas judicieux

On ne change pas aujourd'hui de politique. Entre cinq et dix classes sont mises en quarantaines chaque semaine dans le canton. Si on devait mettre le masque à 50'000 enfants, il n'est pas sûr qu'on éviterait les clusters, sachant que les enfants mangent et jouent ensemble.

Au vu du petit nombre de classes fermées chaque semaine, il ne serait pas judicieux de demander le port du masque chez ces enfants.