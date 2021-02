Une amélioration timide

Adrien Bron, directeur général de la santé, dresse le bilan après un an de pandémie: "Aujourd'hui, cela fait un an que le virus est arrivé dans le canton. 47'000 personnes ont été testées positives, 700 personnes sont décédées - un chiffre important. Lors de la 2e vague en novembre, le nombre de morts a bondi, et il faut s'en souvenir pour comprendre l'importance des mesures sanitaires prises et imposées.

Près de 400 personnes travaillent en ce moment sur le Covid. C'est tout le système de santé qui a été bouleversés, tant les aides à domiciles que les EMS, les hôpitaux et les cliniques.

A l'heure actuelle, les cas positifs baissent, mais lentement et timidement. L'arrivée des variants implique cependant une vigilance accrue. Un retour à la "normale" est envisagé, puisque des réouvertures sont prévues. Même si un "véritable retour à la normale" n'est pas envisagé dans l'immédiat.

L'effort porte aujourd'hui sur la vaccination. Nous sommes tributaires de l'arrivée des doses, qui se fait à flux tendu. Le vaccin Moderna est particulièrement attendu. Une vaccination massive pour la fin du printemps est prévue, mais doit être confirmée."