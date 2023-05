Mexique – Les autorités relèvent le niveau d’alerte du volcan Popocatepetl Le volcan, situé à environ 70 km de Mexico, connaît un regain d’activité.

Le volcan Popocatepetl le 18 mai dernier. AFP

Les autorités mexicaines ont relevé dimanche le niveau d’alerte du volcan Popocatepetl, situé à environ 70 km de Mexico, dont l’activité croissante et les rejets de matières incandescentes pourraient affecter le trafic aérien et la population.

Une «activité éruptive de faible intensité» est attendue avec «des explosions légères à modérées qui vont projeter des fragments à proximité du cratère», et des pluies de cendres dans les villes proches et éloignées, a indiqué Laura Velazquez, coordinatrice de la protection civile, lors d’un point de presse. Ce regain d’activité représente également un risque pour le trafic aérien, qui a déjà été suspendu quelques heures samedi à l’aéroport international Benito Juarez de Mexico en raison notamment de la présence de cendres.

Entré en activité en 1994

La protection civile a annoncé que le niveau d’alerte est passé de la «phase jaune 2 à la phase jaune 3». Le plus haut niveau de dangerosité, rouge, compte lui-même deux phases, a expliqué Laura Velazquez. Ce niveau d’alerte renforcée, qui fait suite à la recommandation d’un comité scientifique, oblige les autorités et les secours à se préparer à d’éventuelles évacuations de la population

Le Popocatepetl, entré en activité en 1994, est surveillé en permanence en raison du risque que son activité fait peser sur les populations environnantes. Il a émis des fumerolles et des matières incandescentes dans la nuit de vendredi et jusqu’à tôt samedi matin. Avec 5452 mètres d’altitude, c’est le deuxième volcan le plus élevé du Mexique. Il expulse régulièrement des colonnes de fumée et de cendres, dont la hauteur peut atteindre 10 kilomètres.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.