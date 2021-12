Trafic à Hong Kong – Les autorités ont saisi 1,3 tonne de kétamine La cargaison représente environ 100 millions de francs. Trois hommes sont en détention.

Il s’agit de la plus importante saisie de ce type effectuée dans la mégalopole chinoise. AFP/Bertha Wang

Les autorités de Hong Kong ont saisi une cargaison de 1,3 tonne de kétamine d’une valeur de plus de 100 millions de dollars (840 millions de dollars hongkongais), a annoncé la police samedi.

Il s’agit de la plus importante saisie de ce type effectuée à Hong Kong. Trois hommes originaires de Hong Kong et un homme de nationalité indienne, âgés de 32 à 47 ans, ont été arrêtés et restent en détention.

Bateaux-passeurs

Les «trafiquants de drogue utilisent des bateaux de pêche ou des navires de haute mer pour transporter la drogue en haute mer, près des eaux de Hong Kong. Ils utilisent ensuite des hors-bord pour ramener la drogue à terre», a déclaré l’inspecteur principal Ip Sau-lan lors d’une conférence de presse.

Selon la police, les restrictions de voyage liées au Covid-19 ont obligé les trafiquants à effectuer des livraisons en vrac plus risquées, au lieu d’utiliser des mules pour transporter la drogue dans les aéroports.

Les trafiquants continueront probablement à faire passer des drogues en vrac si Hong Kong maintient ses restrictions de voyage liées à la pandémie, a estimé la police.

AFP

