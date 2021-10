Prévention – Les autorités genevoises poussent à se faire vacciner contre la grippe Cette maladie saisonnière peut vous clouer durant une semaine au lit. Dans certains cas, elle est mortelle. Sophie Davaris

Come chaque année, il est possible de se faire vacciner contre la grippe, une maladie saisonnière parfois mortelle. 24HEURES/Philippe Maeder

En parallèle de l’épidémie de Covid, une autre maladie s’apprête à circuler sous nos latitudes: la grippe. Comme chaque année, il est possible de se faire vacciner contre cette maladie saisonnière qui peut être mortelle.

Si tout un chacun peut se faire vacciner pour éviter les désagréments de cette maladie qui peut clouer une personne bien portante au lit pendant plus d’une semaine, le vaccin contre la grippe est fortement recommandé aux personnes âgées de 65 ans ou plus. Il est également conseillé aux femmes enceintes, aux malades chroniques ainsi qu’aux personnes qui sont régulièrement en contact, au sein de leur famille ou dans le cadre de leur activité professionnelle, avec une personne à risque ou des enfants en bas âge.

À Genève, les autorités sanitaires encouragent la vaccination et rappellent que dans le canton, on peut se faire vacciner sur rendez-vous chez son médecin traitant ou au Service de médecine de premier recours des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), du lundi au vendredi de 10 h 00 à 16 h 00, sans rendez-vous. Cela est également possible dans une pharmacie autorisée à vacciner (pour les plus de 16 ans sans facteurs de risques). Le 5 novembre, de nombreux cabinets médicaux participant à la journée nationale de vaccination contre la grippe proposeront le vaccin sans rendez-vous et à un prix indicatif de 30 francs à payer comptant. Pour les personnes présentant des risques accrus de complications, la vaccination est remboursée par la caisse maladie, sous réserve du montant de la franchise.

Rappelons qu’il n’y a pas de délai à respecter entre l’injection du vaccin contre le Covid et celui contre la grippe. Et aussi, bien sûr, que le respect des gestes barrières constitue une protection très efficace contre la grippe et les autres virus hivernaux - distance, hygiène des mains, toux dans le creux du coude, emploi de mouchoirs en papier et port du masque dans les lieux clos.

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.Rapporter maintenant.