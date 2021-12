Covid-19 – La troisième dose de vaccin s'ouvre à tous dès lundi

Troisième dose ou «booster»

C'est au tour de Nathalie Vernaz-Hegi de s'exprimer.

A Genève, 51'554 doses de booster ont pour l'heure été distribuées. On tente d'augmenter cette vaccination le plus rapidement possible.

On voit qu'on est en forte augmentation: 47% des 57 ans et plus ont obtenu cette troisième dose.