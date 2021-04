Scandale de Verbier – Les autorités de Bagnes condamnées L’ex-président de la commune valaisanne et son secrétaire ont été condamnés ce vendredi dans le cadre du licenciement d’un employé qui les avait alertés sur les constructions illégales de chalets. Julien Wicky

L’affaire des chalets illégaux de Verbier ébranle le canton du Valais depuis août 2015. Yvain Genevay/ Le Matin Dimanche

Ce vendredi matin à Sion, le juge du Tribunal de district d’Entremont délocalisé dans la capitale pour l’occasion a condamné l’ancien président de la commune de Bagnes (VS), Eloi Rossier, et l’ex-secrétaire communal de faux dans les titres à respectivement 40 et 30 jours-amende, assortis du sursis. Ce jugement porte sur le licenciement de celui qui a été désigné malgré lui comme le lanceur d’alerte dans la vaste affaire de constructions illégales de chalets. Gabriel Luisier, c’est lui de qui il s’agit, n’a pas pu cacher son soulagement lors de la lecture publique de ce verdict.