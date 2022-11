Manifestation populaire – Les Automnales se réinventent dans un village de stands qui a belle allure Visite du chantier à l’heure de la nuit où se boucle le montage. C’est ouvert au public, on y court, dès ce vendredi et pour dix jours. Thierry Mertenat

Dernier soir de montage avant l’ouverture officielle des Automnales à Palexpo. MAGALI GIRARDIN

L’habillage des sols est un métier. Solier-moquettiste, on l’appelle. Son terrain de jeu favori? Palexpo et ses halles aux surfaces immenses. Ce jeudi soir, dernière nuit avant le début des Automnales, il est au travail, à genoux et en bandes drôlement soudées. Le temps presse, 10’000 mètres carrés de moquette doivent être posés avant 22h. Alors, on s’excuse à chaque fois, en se faufilant sur ce chantier en cours qui impressionne.