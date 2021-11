Manifestation – Les Automnales reviennent en force Dix jours de foire, trois invités d’honneur et dix-huit événements parallèles sont annoncés dès ce vendredi à Palexpo. Xavier Lafargue

Les Automnales sont de retour pour dix jours à Palexpo, du vendredi 12 au dimanche 21 novembre. LAURENT GUIRAUD

L’annulation, à la dernière minute, de l’édition 2020 des Automnales – à cause du virus que vous savez – ne sera bientôt plus qu’un mauvais souvenir. La manifestation phare de l’automne à Palexpo reprend du service cette année, du vendredi 12 au dimanche 21 novembre. Un retour en force, avec plus de surface et d’exposants qu’en 2019, trois invités d’honneur et pas moins de dix-huit salons et événements parallèles, dont quatre inédits.

«Il y a une forte attente de la part des exposants. Ils ont soif de retrouver leur public.» Sandie Etchart, directrice des Automnales

La raison de cette montée en puissance? «Je pense que les exposants nous ont fait confiance, car l’an dernier, malgré l’annulation de la manifestation dix jours seulement avant son ouverture, ils avaient tous été remboursés», relève Sandie Etchart, directrice des Automnales. «Par ailleurs, il y a une forte attente de leur part. Ils ont soif de retrouver leur public. On a pu le constater dernièrement à la Foire du Valais et au Salon suisse des goûts et terroirs, à Bulle.»