Les 10 km de Palexpo Gagnez 10x2 dossards pour les 10km de Palexpo le 12 novembre à 8h30.

Rendez-vous samedi 12 novembre 2022 pour les 10 km de Palexpo.

À quelques heures de l’ouverture des Automnales, venez vivre une expérience sportive mémorable en participant à ce relais indoor unique en Suisse romande. C’est dans des halles encore vides que vous devrez parcourir 5 km chacun en équipe de deux. Les participants seront attendus sur la ligne de départ à 8h30.

Les 10 km de Palexpo réunissent chaque année pas moins de 500 participants, quelques jours seulement avant la fameuse Course de l’Escalade et constituent ainsi un excellent entrainement pour cette autre célébration de la course à pied.

automnales.ch/10km

Délai de participation: dimanche 30 octobre à 23h.