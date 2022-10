CONCOURS | 50x2 billets à gagner – Les Automnales Gagnez 50x2 billets pour Les Automnales du 11 au 20 novembre à Palexpo.

Les Automnales DR

Du 11 au 20 novembre, les Automnales vous invitent à venir traquer les tendances et à faire le plein d’inspiration. Culture, art de vivre, gastronomie, mode, déco, nature, bien-être, sports, loisirs, toutous et matous, les Automnales concentrent une multitude de rendez-vous fédérateurs et inspirants.

Trois nouveaux événements s’ajoutent à ses rendez-vous classiques, Road Trip Expo, le premier salon romand dédié aux adeptes du slow tourisme et de la vanlife, Passion Football, un nouvel espace 100% foot, et Sneakscon, pour les addicts du streetwear et des sneakers.

Cette année, les Automnales se réjouissent d’accueillir le CICR, un hôte d’honneur qui met du baume au cœur.

Un programme vibrant, éclectique et ludique mais surtout un moment de convivialité et de partage pour toutes et tous !

automnales.ch

Délai de participation: dimanche 6 novembre à 23h.